Bloomberg: Китай закупает редкие сорта российской нефти из Арктики

Китай импортирует редкие арктические сорта российской нефти. Речь идет о сортах Arco, Novy Port и Varandey. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa. Аналитики отмечают, что до введения ценового потолка ($60 за баррель) на российскую нефть эти сорта были ориентированы на экспорт в Европу.

Как сообщает Bloomberg, Китай купил три партии сырой арктической нефти с поставкой в январе или феврале. Вместе с тем, согласно данным Vortexa, первые поставки Пекин получил еще в ноябре. По данным аналитической компании Kpler, последние закупки Китая включали в себя сорта Varandey и Novy Port. Аналитики считают, что эти поставки могут вытеснить ближневосточные сорта нефти.

5 января Reuters сообщал, что после введения ценового потолка на российскую нефть Москва направила свои поставки арктических сортов в Китай и Индию. При этом агентство отметило, что стоимость ресурса была снижена. По данным Bloomberg, в декабре Россия направила в Индию шесть судов с сортами Arco, Novy Port и Varandey.

Потолок цен на российскую нефть был согласован странами Евросоюза, G7 и Австралией. Он действует с 5 декабря. В ответ президент России Владимир Путин запретил поставки нефти и нефтепродуктов, если в контрактах прописывается потолок цен. Исключения возможны в случае специального разрешения главы государства. По данным Bloomberg, 6 января российский сорт нефти Urals продавался за $37,80 за баррель. 9 января в России продали 10 тыс. тонн нефти по $42,19 за баррель.

О ситуации на нефтяном рынке России — в материале «Ъ» «Как мы до этого докачались».

Лусине Баласян