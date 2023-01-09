В России продана партия нефти по цене $42,19 за баррель

По данным Санкт-Петербургской товарной-сырьевой биржи, сегодня, 9 января, был заключен договор на продажу 10 тыс. тонн нефти. Ее продали за 218 млн руб., или $42,19 за баррель. Прошлая сделка была проведена 23 декабря, тогда продали 30 тыс. тонн нефти за 717,9 млн руб. ($47,03 за баррель).

Сегодня мировые цены на нефть вернулись к росту после падения на прошлой неделе. Цена мартовских фьючерсов марки Brent росла на 1,13%, до $79,4 за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 1,19%, до $74,6. Спотовая цена российской нефти Urals подорожала до $52,57 за баррель.

С 5 декабря действует эмбарго Евросоюза на нефть из России. С того же дня установлен ценовой потолок на морские поставки этого топлива ($60 за баррель). Президент Владимир Путин запретил поставки нефти и нефтепродуктов по потолку цен без его личного разрешения.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Нефтяной потолок получил ответ».

Лаура Кеффер