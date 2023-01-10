Как мы до этого докачались

По данным “Ъ”, российская нефтяная отрасль по итогам 2022 года нарастила объемы производства на 2%, почти до 535 млн тонн. Среди крупнейших нефтекомпаний стремительнее росла добыча у «Сургутнефтегаза», который по итогам прошлого года стал третьим по объемам добычи, обогнав «Газпром нефть». Из четверки крупнейших нефтедобытчиков добычу снизила лишь «Роснефть». Однако эксперты ожидают сокращения добычи сырья в январе—феврале из-за применения со стороны ЕС и США потолка цен на нефть и нефтепродукты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прошлый год российским нефтяникам удалось закончить в плюсе, но вероятность сохранения динамики невелика

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Прошлый год российским нефтяникам удалось закончить в плюсе, но вероятность сохранения динамики невелика

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

РФ увеличила добычу по итогам 2022 года на 2%, почти до 535 млн тонн, рассказали источники “Ъ”, знакомые с производственными результатами. Так, почти все крупнейшие нефтекомпании нарастили добычу. У ЛУКОЙЛа она выросла на 6%, до 81 млн тонн. При этом тройку лидеров по объемам добычи теперь замыкает «Сургутнефтегаз», который увеличил производство более чем на 7%, до 59,6 млн тонн. Компания сместила на четвертое место «Газпром нефть», которая в 2022 году увеличила добычу почти на 5%, до 59,1 млн тонн.

Крупнейшая российская нефтекомпания «Роснефть», которая попала наряду с «Газпром нефтью» под блокирующие санкции ЕС, уменьшила добычу на 2% в 2022 году, до 178,5 млн тонн. Независимая нефтегазовая компания экс-главы «Роснефти» Эдуарда Худайнатова нарастила производство с 2020 года в десять раз, до более чем 20 млн тонн, в основном за счет добычных активов, которые были приобретены у «Роснефти».

Российские нефтекомпании в 2022 году пытались адаптироваться к санкциям ЕС и США, которые были введены против РФ за начало боевых действий на Украине. Эти санкции привели к трудностям в морском экспорте и снижению добычи весной 2022 года, что заставило РФ перенаправлять потоки в Азию. По итогам года экспорт нефти в дальнее зарубежье по трубопроводам и морю вырос почти на 19%, до 207 млн тонн. Вместе с тем с 5 декабря ЕС и США ввели потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель, что, по оценкам вице-премьера РФ Александра Новака, может привести к снижению добычи нефти в 2023 году на 7–8%. Напомним, власти РФ в конце прошлого года запретили российским нефтекомпаниям с 1 февраля 2023 года продавать нефть по контрактам, которые прямо или косвенно содержат введенный США и ЕС механизм потолка.

ЕС 5 февраля введет эмбарго и на российские нефтепродукты. «Если возникнут проблемы с реализацией нефтепродуктов, нефтепереработка в каком-то объеме может быть замещена дополнительными объемами экспорта нефти»,— заявлял в интервью ТАСС Александр Новак.

В 2022 году объем российской нефтепереработки снизился почти на 4%, до 275 млн тонн. В основном падение пришлось на весну 2022 года, тогда как затем именно дозагрузка НПЗ позволила нефтекомпаниям поддерживать объемы добычи, несмотря на сложности с экспортом. В условиях высоких цен на нефть переработка стимулировалась значительными выплатами по демпферу из бюджета, которые, как сообщал “Ъ”, по итогам 2022 года составили около 2,2 трлн руб.

На добычу в 2023 году большее влияние может оказать эмбарго ЕС, скорее всего, будут развиваться альтернативные каналы поставок нефти, но на их выстраивание потребуется время, отмечает Максим Малков из Kept. Он допускает, что просадка в добыче нефти будет наблюдаться в январе—феврале, пока выстраиваются новые цепочки поставок, но потом объем добычи будет восстанавливаться. В результате прогнозируемого властями РФ снижения добычи могут быть выведены из оборота скважины с высоким уровнем обводненности, считает эксперт.

«Россия в феврале действительно может столкнуться с достаточно сильным снижением спроса на нефть со стороны нефтепереработки, так как рынок ЕС все еще остается ключевым направлением российского экспорта нефтепродуктов, а перенаправление потоков нефтепродуктов на новые рынки может оказаться сложнее и занять больше времени в сравнении с рынком нефти»,— считает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов. По его оценкам, в феврале спрос на нефть со стороны российских НПЗ может сократиться на 2,8–3,2 млн тонн по сравнению с январем, а добыча — на 2,5–3 млн тонн.

Дмитрий Козлов