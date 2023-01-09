Доплатные процедуры

Белый дом принял постановление о выплате 1,1 млн работников системы здравоохранения ежемесячных надбавок в размере от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. руб. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, первые выплаты начнутся уже в феврале. Также регионам рекомендовано установить собственные доплаты медикам, оказывающим медицинскую помощь вне базовой программы обязательного медстрахования. В целом в 2023 году в рамках программы госгарантий бесплатной медпомощи предусмотрена индексация фонда оплаты труда медработников на 8,5% — за счет этого, а также из-за расширения предоставляемых услуг финансирование программы увеличивается на 295 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство прислушалось к зарплатным пожеланиям наиболее загруженных медиков (на фото — вице-премьер Татьяна Голикова)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Правительство прислушалось к зарплатным пожеланиям наиболее загруженных медиков (на фото — вице-премьер Татьяна Голикова)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Правительство нормативно закрепило социальные выплаты медикам дефицитных специальностей — соответствующее постановление, как сообщил в понедельник на совещании со своими заместителями премьер-министр Михаил Мишустин, подписано. Напомним, о планах ввести такие доплаты с 2023 года сообщалось в декабре — надбавки, в частности, позволят приблизить зарплаты медиков к целевым показателям майских указов 2012 года, согласно которым регионы обязаны поддерживать уровень оплаты труда в размере не менее 200% от средней по субъекту РФ (см. “Ъ” от 8 декабря 2022 года). В общей сложности выплаты охватят примерно половину медперсонала — 1,1 млн человек, в бюджете на эти цели заложено 152,4 млрд руб.

В учреждениях первичного звена выплаты для младшего медперсонала составят 4,5 тыс. руб. в месяц (ту же сумму будет получать младший медперсонал скорой помощи), для медработников со средним образованием — 6,5 тыс. руб., для медсестер — 8 тыс. руб. Фельдшерам и медсестрам скорой помощи полагаются доплаты в размере 7 тыс. руб. Врачи скорой помощи будут получать надбавку в 11,5 тыс. руб. (такая же доплата предусмотрена для медработников с высшим немедицинским образованием, осуществляющим сложные исследования, например, при диагностике онкологии). Врачи первичного звена могут рассчитывать на 14,5 тыс. руб., а центральных районных, районных и участковых больниц — 18,5 тыс. в месяц.

Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, первые выплаты за январь медики получат в феврале — пока власти должны сформировать перечни медорганизаций, работникам которых будут выплачиваться надбавки.

При этом, добавила она, регионам рекомендовано установить за счет собственных бюджетов выплаты для медиков, которые «оказывают не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования» медпомощь.

Выплаты вводятся дополнительно к индексации фонда оплаты труда, предусмотренного программой госгарантий бесплатной медицинской помощи на 2023–2025 годы — в этом году в нее заложено увеличение зарплат не менее чем на 8,5%. Сама программа расширяется за счет увеличения числа доступных видов услуг и возможностей медицинской реабилитации, а также включения в нее новых направлений (профилактика и лечение гепатита С, раннее выявление и лечение диабета). Финансирование программы в этом году возрастет на 295 млрд руб. (на 14% увеличиваются объемы первичной помощи, на 35% — медицинской реабилитации). Среди иных нововведений — дополнение программы положениями об анализе Федеральным фондом обязательного медицинского страхования структуры расходов по ОМС и о ее сравнении со структурой расходов 2022 года. «При любых отклонениях фонд обязан информировать об этом Минздрав и регионы для принятия срочных мер реагирования»,— сообщила Татьяна Голикова.

Сегодня же правительство отчиталось о старте выплат единого пособия малоимущим семьям с детьми в возрасте до 17 лет и беременным женщинам. Напомним, речь идет об объединении семи действующих выплат в одну, которая составит 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума и охватит 10 млн получателей (см. “Ъ” от 16 ноября 2022 года). В этом году финансовое обеспечение такой выплаты составляет почти 1,7 трлн руб. Как сообщила Татьяна Голикова, по состоянию на 8 января назначено пособие для 185 тыс. детей и 4 тыс. беременных женщин — общее число поступивших заявлений на получение единого пособия составило более 850 тыс.

Евгения Крючкова