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Коммерсантъ FM
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Врачам диагностировали нехватку денег

Правительство вводит ежемесячные доплаты медикам

С 2023 года правительство введет примерно для половины работников системы здравоохранения ежемесячные доплаты в размере от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. руб. Эти деньги будут получать 379 тыс. врачей, 725 тыс. занятых в качестве среднего медицинского персонала и 65 тыс.— младшего медперсонала. Доплаты позволяют приблизить зарплаты медиков к целевым показателям майских указов, но не избавляют власти от необходимости выработки единого подхода к оплате труда в здравоохранении. При этом представители профсоюзов медработников сообщают, что выбор категорий получателей доплат и будущий способ их оформления «вызывают вопросы».

Из слов вице-премьера Татьяны Голиковой следует, что дополнительные выплаты начиная с 2023 года смогут получать более 1,1 млн медработников

Из слов вице-премьера Татьяны Голиковой следует, что дополнительные выплаты начиная с 2023 года смогут получать более 1,1 млн медработников

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Из слов вице-премьера Татьяны Голиковой следует, что дополнительные выплаты начиная с 2023 года смогут получать более 1,1 млн медработников

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В течение ближайшего месяца правительство примет документы, необходимые для внедрения новой системы федеральных доплат врачам, сообщил в четверг, 8 декабря, глава Минздрава Михаил Мурашко. «Проекты документов уже подготовлены, и планируется, что выплаты начнутся с 1 января»,— сообщил министр. Ранее Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека сообщил, что поручил правительству с 2023 года назначить доплаты медикам, работающим в первичном звене здравоохранения в центральных районных больницах, в районных больницах и в системе скорой помощи. Президент отметил, что «если потребуется какое-то время для бюрократических решений», то «все равно в первом квартале нужно все технические вопросы закрыть», а начисление выплат оформить задним числом с начала года.

Позже вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что дополнительные выплаты в 2023 году получат 379 тыс. врачей, 725 тыс. представителей среднего медицинского персонала и 65 тыс.— младшего персонала.

Врачи в центральных районных и в районных больницах получат надбавку в 18,5 тыс. руб. в месяц. Врачи первичного звена — 14,5 тыс. руб., скорой помощи — 11,5 тыс. руб. в месяц. Средний медицинский персонал районных больниц будет получать 8 тыс. руб., их коллеги из первичного звена — 6,5 тыс. руб. Надбавка для фельдшеров и медсестер скорой составит 7 тыс. руб., для младшего медперсонала — 4 тыс. руб. Также фельдшеры скорой помощи, работающие на вызовах, будут получать доплату в 4,5 тыс. руб. Всего на эти цели в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год предусмотрено 152,4 млрд руб., уточнила вице-премьер.

Отметим, что, хотя выплаты охватят только примерно половину занятых в системе здравоохранения работников (всего, по данным Росстата, их свыше 2 млн человек), они, вероятно, позволят приблизить зарплаты медиков к целевым уровням. Для отрасли, как известно, по-прежнему действует требование майских указов президента от 2012 года, согласно которым регионы обязаны поддерживать уровень зарплат врачей, среднего и младшего медперсонала в размере не менее 200% от средней по субъекту РФ. По данным Росстата, по итогам первой половины этого года в целом по РФ зарплата врачей составляла 191% от среднероссийской (95,3 тыс. руб. против 49,6 тыс. руб.), среднего медперсонала — 96,4% (47 тыс. руб. против 49,6 тыс. руб.), младшего — 81% (40,2 тыс. руб. против 49,6 тыс. руб.).

В то же время, вводя такие доплаты, правительство, видимо, столкнется с определенными сложностями в момент, когда их будет необходимо сводить в какой-то единый подход к оплате труда в здравоохранении.

Это должно произойти после 2025 года — именно до этого срока был отложен пилотный проект, целью которого станет внедрение общих стандартов оплаты труда в государственной медицине (см. “Ъ” от 9 октября 2021 года). О необходимости в итоге выработать единый подход правительству в среду еще раз напомнил и Владимир Путин.

«Введение новых точечных льгот, а именно так нужно называть решение о выплатах, представителями профсоюза с профильными министерствами не обсуждалось»,— сообщил “Ъ” зампред профсоюза работников здравоохранения РФ (входит в Федерацию независимых профсоюзов) Михаил Андрочников. Он добавил, что вопросы вызывает как выбор категорий получателей доплат, так и будущий способ их оформления. Схожим образом высказался и глава профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал — он подчеркнул, что выплаты могут рассматриваться как временная альтернатива ОСОТ, поскольку повышение зарплаты необходимо всем работникам здравоохранения, а не только представителям отдельных категорий.

Анастасия Мануйлова

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