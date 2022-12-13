На онкопремию не нашлось соискателей

Правительство РФ на год продлило программу поощрения медиков за выявленные на ранних стадиях случаи онкологии, однако почти в десять раз сократит премиальный бюджет. Если в 2021 году на эти цели было перечислено более 500 млн руб. (а запланировано вдвое больше), то в 2023 году — всего лишь 53,9 млн. Как следует из данных Минздрава, регионы не осваивают средства. Так, в 2021 году медорганизации использовали 194,1 тыс. руб. (0,04% от объема предоставленных средств) за выявление 86 случаев. Согласно отчету Счетной палаты, за первый квартал 2022 года на выплаты врачам за выявление онкозаболеваний из выделенных 30 млн было потрачено только 12 тыс. руб., или 0,04%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство обнаружило избыток средств, выделявшихся на премии медикам за раннее обнаружение онкозаболеваний

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Правительство обнаружило избыток средств, выделявшихся на премии медикам за раннее обнаружение онкозаболеваний

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В 2023 году медицинские работники продолжат получать специальные выплаты за выявленные онкологические заболевания у пациентов. Распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин. Согласно документу, между терфондами ОМС регионов распределят 53,9 млн руб. Больше всего средств направят Московской области (2,9 млн руб.), Краснодарскому краю (2,7 млн руб.) и Москве (2 млн руб.). Наименьшие суммы выделили Чукотскому и Ненецкому автономным округам (4,2 тыс. и 6,5 тыс. руб. соответственно), Республике Алтай (8,6 тыс. руб.) и Магаданской области (21 тыс. руб.). Медики получают премии за раннюю диагностику онкозаболеваний в ходе диспансеризации и профосмотров с 2020 года. Средства на это территориальным фондам ОМС ежегодно поступают из бюджета Федерального фонда ОМС, затем деньги распределяют по медицинским организациям.

Прежде за каждый случай впервые выявленного рака (диагноз должен быть подтвержден при дальнейших исследованиях) врач, ответственный за организацию и проведение осмотра и диспансеризации (за исключением руководителя медорганизации), получал 500 руб.; медработник, направивший пациента на осмотр врача-онколога,— 250 руб.; столько же медработник, «осуществивший своевременное установление диспансерного наблюдения за пациентом». Однако в декабре 2022 года Минздрав предложил изменить подход: предоставлять стимулирующую выплату в 1 тыс. руб. только медработнику, который заподозрил заболевание, назначил пациенту консультацию онколога, диагностические исследования или поставил его на диспансерный учет. В ведомстве объяснили, что деление суммы приводит к низкому уровню освоения средств, а учитывая небольшой размер премий, медорганизации не представляют заявки в территориальные фонды обязательного медицинского страхования. Так, согласно данным Минздрава, в 2021 году из бюджета ФФОМС в бюджеты терфондов на онконастороженность было перечислено 502,9 млн руб.— 42,5% от утвержденного годового объема (1,183 млрд руб.). При этом медорганизации использовали 194,1 тыс. руб. (0,04% от объема предоставленных средств) за выявление 86 случаев онкозаболеваний в ходе проведения диспансеризации и профосмотров. За все время существования программы (по состоянию на 1 октября 2022 года) из выделенных 66,1 млн руб. использовано чуть больше 1 млн руб. (1,6%) за выявление 762 случаев онкологических заболеваний. Для сравнения: согласно данным статистического сборника Минздрава РФ, в 2020 году в России было зарегистрировано более 550 тыс. злокачественных новообразований.

Отметим, согласно отчету Счетной палаты РФ, за первый квартал 2022 года на выплаты врачам за выявление онкозаболеваний из выделенных 30 млн было потрачено только 12 тыс. руб., или 0,04%.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов невролог Ян Власов отмечает, что не все регионы до конца понимают, как получить стимулирующие выплаты и по каким критериям их назначать. Там же, где разобрались с механизмом, онконастороженность возросла, уверяет он: «Например, в Бурятии выплаты вполне существенные, врачи их получают, и результат налицо». По словам господина Власова, есть и факты «необязательности» выполнения рекомендаций по онконастороженности со стороны главврачей: как только те понимают, что деньги нельзя направить на нужды клиники, мотивация снижается. «Врачи работают в условиях колоссальной нагрузки, многие берут по две ставки и выше. В такой обстановке медик может просто пропустить симптомы. За рубежом врачам не разрешают брать более 1,2 ставки именно для того, чтобы врачи могли квалифицированно выполнять свою работу»,— отмечает Ян Власов.

Гематолог, медицинский эксперт Фонда семьи Тиньковых (помогает пациентам с онкогематологическими заболеваниями) Андрей Абросимов полагает, что необходимо внедрять и расширять программы повышения квалификации по онконастороженности врачей поликлиник в рамках непрерывного медицинского образования. «Врачи не направляют пациентов на дополнительные исследования не потому, что не хотят, а потому что не владеют всей актуальной информацией о ранних симптомах онкологических заболеваний. Это показывают в том числе наши курсы для врачей по онконастороженности, которые совместно с РУДН проводятся в регионах»,— говорит господин Абросимов. По его словам, уже после окончания курсов врачи показывают качественно новый уровень знаний и вовлеченности в ситуацию.

Сопредседатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал указывает на еще одну возможную проблему «системно-управленческого характера». Он напоминает о похожей ситуации, сложившейся после того, как в 2019 году правительство стало выделять бюджет на зарплату вновь нанятым медикам через систему ОМС. В первый год на эти цели направили 12,3 млрд руб., однако из планируемых 25 тыс. медработников зарплату за счет выделенных средств фактически получили только 9,8 тыс. человек. В 2020 и 2021 годах на эти цели было предусмотрено по 18,3 млрд руб., но в 2020-м выплаты получили лишь 7 тыс. медиков из прогнозируемых 25 тыс., а в первой половине 2021-го — 2,8 тыс. из предполагаемых 39,2 тыс. За девять месяцев 2022 года из заложенных 17,3 млрд руб. регионы израсходовали только 1,33 млрд руб. В 2023 году на зарплату вновь нанятых медиков направят всего 7,4 млрд руб. «Как и в случае с надбавкой за онконастороженность, выделялись хорошие бюджеты, но в реальности регионы их просто не осваивали»,— комментирует господин Коновал.

Наталья Костарнова