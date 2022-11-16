Бедности добавят универсальности

С 1 января 2023 года российские малоимущие семьи с детьми в возрасте до 17 лет будут получать единое пособие, размер которого составит 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума. Мера не вводит новых выплат, а объединит семь действующих. Внедрение нового механизма единого пособия позволит правительству завершить систематизацию подхода к поддержке бедных семей в РФ, сделав ее максимально понятной для конечных получателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госдума утвердила в трех чтениях главный проект социального вице-премьера Татьяны Голиковой — единое пособие для семей с детьми

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Госдума утвердила в трех чтениях главный проект социального вице-премьера Татьяны Голиковой — единое пособие для семей с детьми

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Госдума одобрила во втором и третьем чтениях закон о внедрении в РФ единого пособия для малоимущих семей с детьми. Его принятие позволит систематизировать и унифицировать правила назначения сразу семи действующих сейчас видов поддержки малоимущих. Вводимая с 1 января мера объединит расходы на сокращение бедности и на повышение рождаемости, предусмотренные бюджетами всех уровней.

Напомним, правительство начало активно реформировать систему поддержки семей с детьми с 2017 года — тогда были изменены правила начисления материнского капитала. В 2018 году появились новое пособие для малоимущих семей с детьми и одна из первых адресных выплат в связи с рождением. В 2019-м это было дополнено аналогичным пособием для детей в возрасте от 3 до 8 лет, в 2022 году — от 8 до 17 лет.

Однако в совокупности эти выплаты, хотя и охватывали практически все категории нуждающихся в материальной поддержке в связи с рождением детей, могли выглядеть неясными для конечных получателей. Поэтому Минтруд разработал концепцию единого пособия, которое при той же механике назначения может выглядеть для потребителя более понятным.

Так, подать заявление на единое пособие семьи, претендующие на его получение, смогут через личный кабинет на портале госуслуг, через отделение МФЦ или Социального фонда. Правила назначения единого пособия остаются прежними — оно предназначено семьям с доходом менее одного регионального прожиточного минимума на человека (с применением комплексной оценки нуждаемости). Выплату также смогут получать беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки, и родители детей от момента их рождения до 17-летия.

Комплексная оценка нуждаемости включает в себя анализ имущественного состояния семьи и, как и сейчас, будет проходить без участия заявителя. В ее основе — сопоставление органами соцзащиты данных об имуществе и доходах семьи с помощью баз Соцфонда, Росреестра и ФНС (подробнее см. “Ъ” от 8 апреля). Размер пособия составит 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей, если выплата назначена на ребенка до 17 лет. Повышенный размер выплат (75% и 100%) будет доступен семьям в том случае, если при назначении базового размера среднедушевой доход семьи все равно будет меньше прожиточного минимума. Если в семье несколько детей в возрасте до 17 лет, пособие назначается на каждого ребенка.

Как ранее заявляла вице-премьер Татьяна Голикова, единое пособие охватит 10 млн детей, проживающих в семьях с пониженными доходами. Расходы бюджетов всех уровней на его выплату в следующем году составят 1,7 трлн руб. Отметим, что при таком объеме расходов задача по крайней мере поддержания в РФ текущего уровня бедности в новых экономических условиях выглядит вполне выполнимой. Как показывают данные Росстата, выплата пособия в текущем виде уже позволила сократить уровень бедности среди российских детей до 19,1% от их общей численности (см. “Ъ” от 11 ноября).

Отметим, впрочем, что заключительная цифра государственных расходов на единое пособие по итогам следующего года будет выше — в проекте бюджета не учтены социальные обязательства, которые с 1 января 2023 года возникнут у РФ по отношению к вошедшим в ее состав новым регионам. При этом, если число пенсионеров и инвалидов на этих территориях, по данным источников “Ъ”, уже подсчитано, то число детей по понятным причинам точно подсчитать было заранее достаточно сложно.

Анастасия Мануйлова