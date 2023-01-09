Демонстрировать не значит оспаривать

Правительство дало положительный отзыв на законопроект единороссов, который приравнивает карты, «оспаривающие территориальную целостность» РФ, к экстремистским материалам. При этом кабмин высказал ряд замечаний, указав, в частности, на отсутствие в проекте характеристик, позволяющих «однозначно рассматривать распространение или публичное демонстрирование указанных изображений как оспаривание территориальной целостности РФ». Оппозиционные фракции концепцию документа поддерживают, хотя в КПРФ видят в нем и «спорные моменты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство попросило депутатов разъяснить, в каких случаях демонстрирование «неправильных» карт России должно считаться «оспариванием территориальной целостности РФ»

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Правительство попросило депутатов разъяснить, в каких случаях демонстрирование «неправильных» карт России должно считаться «оспариванием территориальной целостности РФ»

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Поправки о запрете распространения «сепаратистских» карт подготовили глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев и его заместители Эрнест Валеев и Анатолий Выборный (все — единороссы). Они предложили дополнить закон «О противодействии экстремистской деятельности» нормой, согласно которой к экстремистским материалам будут относиться «картографические и иные изображения и продукция, оспаривающие территориальную целостность РФ», предназначенные для распространения и публичного демонстрирования. Вторым законопроектом вносятся поправки в Кодекс об административных правонарушениях: за распространение таких карт гражданам будет грозить штраф до 3 тыс. руб. либо арест до 15 суток, юридическим лицам — штраф до 1 млн руб.

20 декабря документы были приняты в первом чтении, 18 января истекает срок подачи поправок ко второму чтению.

Правительство в своем отзыве поддержало поправки «при условии их доработки с учетом изложенных замечаний». Первое из них связано с тем, что законопроект «не содержит положений, указывающих на характеристики, позволяющие однозначно рассматривать распространение или публичное демонстрирование указанных изображений и продукции как оспаривание территориальной целостности РФ». Кроме того, из новых норм неясно, подпадут ли под их действие материалы, изданные «до решений о принятии в состав РФ новых субъектов». Также непонятно, как быть с картами, выпущенными до присоединения новых территорий, но еще не находящимися в обороте. Наконец, в отзыве отмечается, что карты, как правило, выполняют исключительно информативную функцию, тогда как их отнесение к экстремистским материалам подразумевает «наличие у конкретного субъекта умысла на совершение действий по оспариванию территориальной целостности РФ». «Это может препятствовать формированию единой правоприменительной практики»,— говорится в заключении кабмина.

Анатолий Выборный заявил “Ъ”, что его комитет, как правило, учитывает замечания правительства. «Если у нас возникнут противоречия, то будем решать их в рамках рабочего взаимодействия»,— пообещал он.

Депутат также заверил, что в случае с материалами, изданными до принятия в состав РФ новых территорий, «закон обратной силы не имеет»: «Это наша история. Так или иначе это необходимо учитывать. Но шаг за шагом эти материалы в свое время будут изыматься». Что же касается вопроса о наличии умысла, то господин Выборный согласен, что нужно «четко определить критерии оценки действий субъекта».

Оппозиционные фракции инициативу единороссов в целом одобряют. ЛДПР поддерживает концепцию законопроекта и своих поправок не готовит, сообщил “Ъ” замглавы фракции Алексей Диденко: «С заключением правительства мы согласны лишь частично: обратной силы закон не имеет, а распространяется на издания, вышедшие в печать после вступления закона в силу». В КПРФ с возможными поправками пока не определились, сказал “Ъ” коммунист Юрий Синельщиков: «В проекте есть спорные моменты, разные цели могут быть у карт. У меня в кабинете, например, висит карта еще с украинским Донбассом, да и границы меняются. Мы пока не придумали, как формализовать свои предложения в поправках. Надо еще иметь в виду, что наши правоохранительные органы могут все довести до абсурда».

Во фракции «Новые люди», как сообщили “Ъ” в ее пресс-службе, тоже обсуждают возможность внесения поправок, уточняющих применение новой нормы. В частности, партийцы считают нужным прямо указать, что на продукцию, произведенную до присоединения новых территорий, наказание распространяться не должно. Это поможет избежать ошибок и перегибов, пояснили в пресс-службе: «Крайне странно будет находить состав уголовного преступления из-за продажи в сельском магазине старой карты без четырех новых регионов или наличия в школьной библиотеке необновленной детской энциклопедии».

Депутат Яна Лантратова (СРЗП) рассказала “Ъ”, что концептуально идею поддерживает: «Мы должны внимательно относиться к любым печатным материалам, где идет речь о составе РФ, в том числе к сувенирной продукции. Ведь если кто-то Крым или новые наши территории не включил в состав России, то это делается намеренно, исходя из политических убеждений, противоречащих российскому законодательству». Кроме того, подобную продукцию в основном покупают иностранцы и дети, отметила она: «То есть это и воспитательный момент, и вопрос позиционирования страны». Но в этом деле «главное — обойтись без перегибов», добавила госпожа Лантратова.

Ксения Веретенникова, Мария Макутина