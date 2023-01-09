Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мировые цены на нефть вернулись к росту

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE выросла на 1,13%, до $79,4 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI дорожают на 1,19%, до $74,6. Рост цен на сырье происходит на фоне ослабления антиковидных мер в Китае.

Спотовая цена российской нефти Urals растет на 0,29%, до $52,57 за баррель. В декабре, по данным Минфина, баррель российской нефти стоил в среднем лишь $50,47, что было минимумом с декабря 2020 года.

В начале января стоимость Brent росла до $87. После этого цены перешли к падению. По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 8,5%, WTI — на 8,1%.Это связывали с опасениями о состоянии мировой экономики.

О ситуации на рынке нефти — в материале «Ъ» «Бюджету грозит недолив».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...