Мировые цены на нефть вернулись к росту

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE выросла на 1,13%, до $79,4 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI дорожают на 1,19%, до $74,6. Рост цен на сырье происходит на фоне ослабления антиковидных мер в Китае.

Спотовая цена российской нефти Urals растет на 0,29%, до $52,57 за баррель. В декабре, по данным Минфина, баррель российской нефти стоил в среднем лишь $50,47, что было минимумом с декабря 2020 года.

В начале января стоимость Brent росла до $87. После этого цены перешли к падению. По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 8,5%, WTI — на 8,1%.Это связывали с опасениями о состоянии мировой экономики.

О ситуации на рынке нефти — в материале «Ъ» «Бюджету грозит недолив».

Лаура Кеффер