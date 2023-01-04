Нефть Brent подешевела почти на 4% с открытия торгов

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевлели до $78,61 за баррель к 18:13 мск, потеряв в цене 4,25% с открытия торгов.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже к 18:13 мск снизилась до $73,69 за баррель. С открытия торгов она подешевела на 4,21%.

В конце декабря стоимость Brent превышала $84 за баррель. 3 января она выросла до $87 впервые с 5 декабря. Падение цен на нефть связывали с опасениями о состоянии мировой экономики.

Что будет с рублем, долларом и нефтью — в прогнозе «Ъ».

Олеся Павленко