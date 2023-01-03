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Коммерсантъ FM
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Цена нефти Brent росла до $87 за баррель впервые с 5 декабря

Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE поднималась до $87 за баррель впервые с 5 декабря. По данным на 11:30 Brent замедлила рост до $86,44 за баррель (+0,348%). Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале дорожает на 0,9%, до $80,98 за баррель.

В конце 2022 года цена Brent превышала $84 за баррель. Падение цен на нефть связывали с опасениями относительно состояния мировой экономики в этом году. Аналитики Bank of America прогнозировали, что стоимость нефти Brent в 2023 году вырастет в среднем до $100 за баррель.

Лаура Кеффер

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