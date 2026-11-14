«Анализ крови не измеряет силу воли»

Сегодня развитие идет сразу по нескольким направлениям. В диагностике основой остаются лабораторные исследования глюкозы и гликированного гемоглобина. Но мы лучше понимаем, как обнаруживать заболевание раньше и уточнять его механизм. Например, аутоантитела к компонентам островковых клеток позволяют выявлять доклинические стадии диабета первого типа. А при подозрении на моногенную форму генетическое исследование может изменить сам диагноз и выбор лечения. В ежедневном лечении большой шаг — непрерывный мониторинг глюкозы. Вместо нескольких отдельных измерений пациент и врач видят динамику: что происходит после еды, во сне, при нагрузке. Датчик можно связать с инсулиновой помпой и алгоритмом, который корректирует подачу инсулина. Такие системы уже работают в клинической практике. Обычно они по-прежнему требуют участия человека, особенно при приеме пищи, но берут на себя часть постоянной нагрузки по управлению заболеванием.