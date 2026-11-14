В Курской области за сутки сбито 79 беспилотников

Кроме того, за этот период силы противовоздушной обороны зафиксировали десять артиллерийских обстрелов отселенных районов и три атаки с применением взрывных устройств, сброшенных с дронов. В результате одной из таких атак в селе Толпино Кореневского района пострадал 36-летний мужчина. Он получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение правой стопы. Пострадавший самостоятельно добрался до Курской областной больницы и сейчас находится под наблюдением врачей.