В Курской области за сутки сбито 79 беспилотников
С 9:00 13 ноября до 9:00 14 ноября в небе над Курской областью сбили 79 вражеских беспилотников различного типа. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Кроме того, за этот период силы противовоздушной обороны зафиксировали десять артиллерийских обстрелов отселенных районов и три атаки с применением взрывных устройств, сброшенных с дронов. В результате одной из таких атак в селе Толпино Кореневского района пострадал 36-летний мужчина. Он получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение правой стопы. Пострадавший самостоятельно добрался до Курской областной больницы и сейчас находится под наблюдением врачей.
Погибших, по информации властей, нет. Повреждения зафиксированы и в гражданской инфраструктуре. В поселке Жеденовский Хомутовского района в результате обстрелов разрушены жилой дом, гараж и легковой автомобиль. В селе Толпино повреждены два автомобиля.