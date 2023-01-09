Президент Бразилии задействовал федеральные силы для устранения беспорядков

В Бразилиа до конца января будут действовать федеральные силы безопасности, указ издал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Он назвал сторонников проигравшего на выборах экс-президента Жаира Болсонару, которые ворвались в здания Конгресса, Верховного суда и резиденцию президента, фашистами и фанатиками.

Господин Лула да Силва выступил с обращением во время своей рабочей поездки в штат Сан-Паулу на юге Бразилии, который пострадал от наводнений. «Мы выясним, кто эти вандалы, они будут наказаны по всей строгости закона»,— сказал он (цитата по AFP). Президент также анонсировал разбирательства насчет того, кто финансировал произошедшее.

Сторонники господина Болсонару накануне, 8 января, вечером вторглись в здания Конгресса, нескольких министерств, Верховного суда, а также в официальную рабочую резиденцию президента — Дворец Планалту. Они устроили беспорядки внутри зданий. Для разгона протестующих полиция применяет спецсредства.

Луис Инасиу Лула да Силва был приведен к присяге 1 января. В 2022 году он победил во втором туре президентских выборов с 50,9% голосов. Жаир Болсонару незадолго до окончания срока полномочий уехал в США.

О новом президенте Бразилии — в материале «Ъ» «Со старым новым Лулой».

Леонид Уварчев