Медведев предложил действовать по «правилам военного времени» в отношении «предателей»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вступил в заочную дискуссию политиков насчет необходимости соблюдать законы, в том числе Конституцию, в отношении тех, кто выступает в поддержку Украины и «желает гибели своему Отечеству». Бывший президент считает, что действовать нужно по «правилам военного времени», если «законы не работают», а исполнять их должны «тихие группы безукоризненно незаметных людей». Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ранее предлагал политикам, которые призывают не обращать внимания на Конституцию, покинуть конституционные органы власти.

«Там на просторах интернетов/телеграмов возобновилась дискуссия о том, как быть с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству. <...> Тут пошел сурьезный (так у автора.— "Ъ") разговор между начальниками, как действовать: "по закону" или "по справедливости". Придется дать уточнение. Конечно, только по закону. А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени»,— написал господин Медведев в Telegram.

Политик предложил вспомнить опыт Великой Отечественной войны и разных стран. По его словам, во «времена войн всегда были такие специальные правила». «И тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие»,— добавил бывший глава государства.

На предложения господина Медведева ответил господин Клишас: «Конечно по Закону (нужно действовать, орфография сохранена— "Ъ"). Пока Госдума не приняла законы военного времени и они не подписаны Президентом — только по Конституции и по Закону».

Дискуссия возникла между несколькими политиками на фоне высказываний и постов россиян в поддержку Украины. Так, Артур Смольянинов («Девятая рота», «Духless», «Елки») заявил, что он готов вести боевые действия только на стороне Украины и ему безразлична судьба РФ, даже если от нее останется «один Еврейский автономный округ, а все остальное превратится в радиоактивный пепел». Кроме того, музыкальный критик Артемий Троицкий опубликовал в Twitter картинку с горящим Кремлем, рядом с которым стоят украинские военные.

Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия») на этом фоне предложил запретить таким россиянам въезд на территорию страны «лет на 20» и «поразить в правах на этот же срок». По его мнению, такие решения могут приниматься по решению суда и «пусть такое право у нашего государства будет». Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов («Единая Россия») предложил аннулировать паспорта «условных смольяниновых».

Андрей Клишас в ответ на такие комментарии заявил, что политики, которые предлагают «перестать "играть по правилам" и не обращать внимания на Конституцию, должны покинуть конституционные органы власти». Он обращал внимание, что гражданин РФ с аннулированным паспортом остается гражданином страны и обладает всеми правами. Сенатор призывал не «играть в слова» и не «соревноваться с Украиной в способах нарушения прав собственных граждан».

Подробнее о дискуссии — в материале «Ъ» «Правила игры с эмигрантами».

Леонид Уварчев