Актер Смольянинов заявил, что готов воевать на стороне Украины и ему безразлично будущее России

Российский актер Артур Смольянинов заявил, что если бы и пошел сражаться на Украине, то только за украинцев. Такое признание он сделал в интервью журналисту Кириллу Мартынову (признан иностранным агентом) на YouTube. Актер также сказал, что «ничего, кроме ненависти к людям с той стороны фронта» он не испытывает и ему безразлична судьба России.

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Артур Смольянинов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На вопрос господина Мартынова о том, не исключает ли он для себя возможности «пойти воевать за Украину», Артур Смольянинов ответил следующим образом: «Безусловно, конечно. Еще раз, эмоционально это именно так для меня. Только так. Если бы я и пошел на эту войну, то именно на стороне Украины».

Актер пояснил, что не выбирает чью-либо сторону. «Для меня это "на стороне моих братьев", на которых напали другие мои братья»,— сказал он.

«У тебя есть один брат, и у тебя есть другой брат. И ты третий брат. И один брат накинулся на твоего другого брата. Ты будешь своего брата защищать? Да, о чем речь, конечно»,— пояснил господин Смольянинов. При этом он заявил, что его не волнует дальнейшая судьба России. «Мне, честно говоря, наплевать, в какой форме останется Россия. Развалится она, не развалится. Превратится она в Уральскую республику, Пельменскую или в Хакасскую республику. Или останется только один Еврейский автономный округ, а все остальное превратится в радиоактивный пепел»,— сказал он.

После публикации этих высказываний депутат Госдумы Султан Хамзаев пообещал обратиться в Следственный комитет России с просьбой возбудить уголовное дело в отношении актера.

После начала вооруженного конфликта Артур Смольянинов покинул Россию и не раз высказывался против военных действий на Украине. В октябре его оштрафовали на 30 тыс. руб. за дискредитацию российской армии.

38-летний Артур Смольянинов известен своей ролью рядового Олега Лютаева («Лютый») в «Девятой роте», а также ролями в фильмах «Духless», «Ростов», «Кто, если не мы», «Елки» и многими другими.

Дарья Эрозбек