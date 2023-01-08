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Коммерсантъ FM
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Клишас о наказании для Смольянинова: не надо соревноваться с Украиной в нарушении прав граждан

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал идею аннулировать паспорта выступающих против России граждан. Он призвал не «соревноваться с Украиной в способах нарушения прав собственных граждан».

«Гражданин России с аннулированным паспортом остается гражданином страны и обладает всеми правами. Не нужно играть в слова и соревноваться с Украиной в способах нарушения прав собственных граждан»,— написал господин Клишас в своем Telegram-канале.

Ранее 8 января депутат Госдумы Евгений Попов предложил аннулировать паспорта «условных смольяниновых». По его мнению, заявления актера Артура Смольянинова нарушают права и свободы других граждан России.

В интервью журналисту Кириллу Мартынову (признан иностранным агентом) актер сказал, что готов воевать на стороне Украины, и ему безразлична судьба России. В Госдуме пообещали обратиться в Следственный комитет России с просьбой возбудить в отношении господина Смольянинова уголовное дело.

Дарья Эрозбек

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