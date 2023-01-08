Клишас призвал предлагающих антиконституционные меры политиков покинуть органы власти

Покинуть конституционные органы власти России сенатор Андрей Клишас призвал политиков, предлагающих не «играть по правилам». Ранее он неоднократно называл антиконституционными предложения своих коллег по парламенту.

«Политики, которые призывают перестать "играть по правилам" и не обращать внимания на конституцию, должны покинуть конституционные органы власти страны»,— написал в своем Telegram господин Клишас.

24 августа 2022 года сенатор предложил лишать мандата парламентариев, которые выступают с противоречащими основам конституционного строя России инициативами. Таким образом он прокомментировал слова депутата Госдумы Ивана Сухарева о необходимости лишать гражданства россиян, критикующих руководство России для получения иностранных виз.

29 декабря 2022 года Андрей Клишас также назвал «антиконституционным» предложение сенатора Сергея Цекова, заявившего, что у критикующих власти из-за рубежа граждан России нужно конфисковать имущество в пользу участников боевых действий на Украине.

Андрей Сапожников