Рассылка не успевает за обстрелом

Власти приграничных с Украиной регионов России планируют улучшить систему оповещения об обстрелах. В столице Белгородской области сообщения о необходимости найти укрытия во время вчерашнего инцидента пришли жителям с более чем часовым опозданием. Губернатор Вячеслав Гладков назвал систему неэффективной и потребовал перезагрузить ее. В соседней Курской области считают недопустимой задержку даже на 15 минут и планируют ее сокращать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Вячеслав Гладков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков начал еженедельную планерку в областном правительстве с подведения итогов работы системы оповещения после вчерашнего обстрела. В результате него, напомним, пострадали 12 человек, 1 погиб. В Министерстве обороны заявили, что над регионом сбили американские ракеты HARM, не уточняя, когда конкретно это произошло.

Жители Белгорода, в южной части которого упали осколки снаряда, получили SMS-сообщения о необходимости спуститься в укрытие из-за обстрела через полтора часа после его окончания. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, это ничего, кроме раздражения, не вызвало.

«Эффективность SMS-оповещения достаточно низкая, потому что мы начинаем реагировать только после того, как взрыв раздается на земле»,— сказал Вячеслав Гладков.

Он напомнил, что в ходе обстрела приграничного города Шебекино в сентябре, который длился полчаса, система работала лучше. В этот раз в Белгороде операторы связи получили техзадание на рассылку от МЧС через полчаса после обстрела, длившегося недолго. «Массовое распространение информации о необходимости укрытия зачастую вызывает больше паники, но, с другой стороны, мы не можем предсказать длительность обстрела. Исходя из текущей ситуации, необходима крайне срочная и качественная работа по перезагрузке системы»,— подытожил Вячеслав Гладков.

Первый заместитель губернатора Андрей Мирошников пояснил, что задержки произошли в том числе из-за того, что население Белгорода велико: оповещать пришлось более 320 тыс. человек. Также, по словам чиновника, долгое время отсутствовала информация о том, что произошло.

В небольших приграничных населенных пунктах ситуация с оповещением лучше из-за меньшего количества жителей и наглядности происходящего.

Господин Мирошников предлагает использовать иную систему оповещения. «В Белгороде есть 11 мощных акустических систем, которые могут сработать мгновенно. Мы можем говорить речевое сообщение без задержек»,— сказал чиновник. Работу систем оповещения власти решили обсудить с представителями Министерства обороны и МЧС. О результатах обсуждения пока не сообщается.

В соседней Курской области на прошлой неделе провели тестирование системы SMS-оповещения об инцидентах. В областном центре региона разрушений, связанных с обстрелами, не было, но приграничные населенные пункты, как и в Белгородской области, страдают от падения снарядов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Старовойт

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Роман Старовойт

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«У нас с момента поступления сигнала о чрезвычайной ситуации до момента поступления сообщения прошло от 6 до 15 минут в зависимости от оператора. Мы можем и должны это время сократить, потому что оно ощутимое»,— говорит заместитель губернатора Оксана Крутько. Глава региона Роман Старовойт потребовал сократить время от сигнала до сообщения до пяти минут и стараться сокращать его дальше.

Сергей Толмачев, Воронеж