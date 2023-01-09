Как много выборов хороших

Единый день голосования (ЕДГ) в 2023 году станет крупнейшим за несколько лет и последним перед президентской кампанией-2024. Он затронет почти половину субъектов РФ, в том числе четыре новых региона, если там будет отменено военное положение или Госдума примет поправки, позволяющие проводить выборы и в этой ситуации. В 25 субъектах выберут губернаторов, в 20 — депутатов заксобраний, в 11 — депутатов административных центров. В каждом пятом регионе избирательные кампании пересекутся, а в Якутии и Хакасии они пройдут на всех трех уровнях сразу. Впрочем, несмотря на масштаб, ЕДГ-2023 вряд ли принесет сюрпризы, подобные вторым турам губернаторских выборов пятилетней давности, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению экспертов, на региональных выборах-2023 неприятных сюрпризов от избирателей властям ждать не стоит

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ По мнению экспертов, на региональных выборах-2023 неприятных сюрпризов от избирателей властям ждать не стоит

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

В сентябре 2023 года истекают полномочия у 21 российского губернатора. Подавляющее большинство из них — это «призывники» 2018 года, дорабатывающие свой первый срок (главы Амурской, Воронежской, Ивановской, Магаданской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской и Тюменской областей, Алтайского, Красноярского и Приморского краев, Кузбасса, Хакасии, Якутии, а также Ямало-Ненецкого автономного округа). Пять лет назад все они, за исключением врио ямальского губернатора Дмитрия Артюхова, избрались на прямых выборах (главу ЯНАО с 2015 года утверждает парламент региона).

У губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и мэра Москвы Сергея Собянина заканчиваются второй и третий сроки соответственно (господин Собянин в 2010 году был утвержден Мосгордумой, в 2013-м досрочно избрался на прямых выборах и был переизбран в 2018-м). Наконец, главным «долгожителем» этого цикла является глава Чукотки Роман Копин, который занимает свой пост с 2008 года.

Многие губернаторы уже заявили о планах пойти на новый срок.

Например, об этом еще летом 2022 года говорили глава Хакасии Валентин Коновалов и орловский губернатор Андрей Клычков, представляющие КПРФ. Осенью и зимой к ним присоединились красноярский губернатор Александр Усс, псковский Михаил Ведерников и глава Якутии Айсен Николаев (все — единороссы).

Пока неизвестно, состоится ли в этом году традиционная весенняя ротация губернаторского корпуса и увеличит ли она число выборных регионов (весной 2022-го сменилось только пять губернаторов, причем все — на истекающем сроке, а от осеннего «губернаторопада» Кремль и вовсе отказался), но новых руководителей по итогам ЕДГ-2023, вероятно, будет больше, чем пять лет назад,— за счет избрания глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и губернаторов Запорожской и Херсонской областей. Первых двух будут утверждать парламенты республик, соответствующие положения внесены в их конституции (см. “Ъ” от 30 декабря). Порядок избрания губернаторов новых областей пока не определен.

Напомним, что с 20 октября 2022 года на территории четырех присоединенных регионов действует военное положение, во время которого выборы не проводятся, но в конституционных законах об образовании новых субъектов РФ говорится, что законодательные органы там должны быть сформированы во второе воскресенье сентября 2023-го. Ранее «Ведомости» писали, что в администрации президента обсуждают различные варианты проведения выборов в заксобрания. Источник в руководстве одной из республик сказал “Ъ”, что, вероятнее всего, выборы состоятся.

Помимо ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей выборы представителей обеих ветвей региональной власти одновременно пройдут в Ивановской и Кемеровской областях.

В Красноярском крае и Тюменской области вместе с губернаторами будут выбирать депутатов парламентов региональных столиц, а в Якутии и Хакасии — всех вместе. «Пересекутся» также выборы в архангельское областное собрание депутатов и Архангельскую гордуму. Отдельный интерес представляют выборы мэра Хабаровска, которые тоже пройдут 10 сентября. Хабаровск остается одной из шести региональных столиц, где градоначальника выбирают всенародным голосованием. В конце прошлого года прямые выборы были отменены в Томске, что активизировало разговоры о вероятности такой реформы и в Хабаровске. Но пока как городские, так и краевые власти планы по отмене прямых выборов отрицают.

Напомним, ЕДГ-2018 стал лидером по количеству вторых туров на губернаторских выборах с момента их возвращения в 2012 году. Тогда сразу в четырех субъектах — Приморском и Хабаровском краях, Владимирской области и Хакасии — первый тур не выявил победителя, а по итогам вторых туров в трех субъектах выиграли кандидаты от оппозиции (в Приморье результаты второго тура были отменены, а на новых выборах победил назначенный президентом врио губернатора Олега Кожемяко). Из их числа до конца своих полномочий дорабатывает только хакасский коммунист Валентин Коновалов.

Если господин Коновалов не уйдет в отставку и будет баллотироваться на новый срок, то губернаторская кампания в Хакасии и в этот раз может стать одной из самых конкурентных, считает политтехнолог Евгений Минченко.

В таком случае соперником коммуниста от «Единой России» может выступить хакасский депутат Госдумы Сергей Сокол, который «набрал популярность» в зоне спецоперации. Шансы двух других оппозиционеров — орловского коммуниста Андрея Клычкова и омского эсера Александра Буркова — сохранить посты и переизбраться эксперт оценивает выше, поскольку они изначально были назначены президентом. «В Москве для оппозиционных партий будет тренировочная компания (перед президентскими выборами.— “Ъ”), вряд ли кто-то из них будет бороться за мэрское кресло всерьез. Пока кампания выглядит как достаточно спокойная и референдумная»,— говорит господин Минченко.

Политолог Ростислав Туровский сомневается в возможности повторения ситуации ЕДГ-2018 со вторыми турами: «Вероятность протестного голосования низкая, поскольку никто из ныне существующей оппозиции не будет поднимать протестную волну. Недовольные избиратели в основном не пойдут на выборы. Но не исключено, что часть из них проголосует и за слабых оппозиционеров. Впрочем, это вряд ли приведет к их победам: повторения сценариев 2018 года власти, наученные опытом, не допустят». Однако в целом прогнозировать масштабы возможного протестного голосования пока рано, поскольку неясно, какой будет социально-экономическая ситуация к лету-осени, добавляет эксперт.

Андрей Прах