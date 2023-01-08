Владельцы Tesla в Китае протестуют против снижения цен

Сотни человек в разных городах Китая собрались у дилерских центров и магазинов Tesla в субботу, 7 января, протестуя против резкого снижения цен на электромобили американской компании.

Как сообщает Reuters, только в Шанхае на акцию протеста вышли около 200 владельцев автомобилей Tesla. Все они считают, что компания обманула их, дважды за последние месяцы снизив цены на свои электромобили. В последний раз это произошло 6 января, когда компания снизила ценники на кроссовер Model Y и седан Model 3.

Многие клиенты торопились приобрести электромобиль Tesla до нового года, так как с 1 января в Китае прекратила действовать правительственная субсидия на приобретение машин Tesla. Однако снижение цены оказалось настолько резким, что даже без господдержки приобрести электромобиль американской компании сейчас выгоднее, чем в конце прошлого года. Теперь недовольные владельцы Tesla считают, что компания должна предоставить им скидку или кредит, чтобы покрыть разницу с новыми ценниками.

Tesla уже снижала цены на свои электромобили в октябре на 9%, чтобы справиться с растущей конкуренцией на китайском рынке. Кроме того, в декабре сообщалось, что компания намерена снизить выпуск электромобилей со своего завода в Шанхае на фоне низкого спроса.

Кирилл Сарханянц