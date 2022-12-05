Bloomberg: Tesla снижает производство на шанхайском заводе из-за низкого спроса

Компания Tesla намерена сократить объем производства на своем заводе в Шанхае. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает агентство Bloomberg. Как отмечает агентство, это решение компании является очередным подтверждением того, что спрос в Китае на продукцию Tesla не оправдывает ожидания.

Сокращение объемов производства, по данным источников агентства, начнется уже на этой неделе и составит около 20%. При этом, подчеркивают источники, компания сможет быстро нарастить объем производства, если спрос увеличится.

Агентство отмечает, что это первый случай, когда Tesla по своей воле сокращает производство на шанхайском заводе. Ранее такие решения принимались вынужденно — из-за двухмесячного локдауна в условиях пандемии или из-за проблем с цепочками поставок.

Как считает Bloomberg, недавнее снижение цен на продукцию, а также принятие ряда мер для стимулирования продаж, включая сокращение срока поставки автомобилей заказчикам, могут свидетельствовать о том, что спрос на китайском рынке оказался ниже прогнозов Tesla, которая увеличила выпуск до 1 млн автомобилей в год. Кроме того, американская компания сталкивается со все более растущей конкуренцией со стороны местных производителей, среди которых компании BYD и Guangzhou Automobile Group. У BYD уже девять месяцев подряд рекордные продажи. Наконец, некоторую настороженность потенциальных покупателей Tesla вызвали два отзыва автомобилей, объявленных американской компанией в ноябре для устранения неисправности в ПО.

Алена Миклашевская