Минобороны продолжит соблюдать режим прекращения огня, несмотря на украинские обстрелы

Российская армия, несмотря на обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины, продолжает соблюдать режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения. Об этом отчиталось Минобороны России. Как уточнило ведомство, за сутки со стороны Украины по Донецку выпущено более 60-ти снарядов крупного калибра, по Макеевке нанесен удар американскими реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS.

«Несмотря на артиллерийские обстрелы вооруженных сил Украины по населенным пунктам и российским позициям, выполнение заявленного режима прекращения огня будет продолжено российской группировкой войск (сил) до 24-х часов сегодняшнего дня»,— говорится в сегодняшней сводке Минобороны.

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