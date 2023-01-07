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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 318-й

Онлайн-трансляция: новости и заявления 7 января

Ночью в Севастополе был сбит беспилотник. Министр энергетики Турции сообщил о готовности инфраструктуры для создания газового хаба. За 2022 год Украина получила от Запада $32,1 млрд. США впервые отправят Украине самоходные артиллерийские установки и ракеты Sea Sparrow. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

11:21. В прошлом году Украина получила от стран Запада $32,1 млрд, следует из отчета Нацбанка.

11:02. ВТБ обратился в Казначейство Бельгии и Минфин Люксембурга с просьбой о лицензии на разблокировку иностранных ценных бумаг клиентов и дохода по ним — пресс-служба.

10:45. Владимир Зеленский в поздравлении новому спикеру Палаты представителей Конгресса США Кевину Маккарти выразил надежду на дальнейшую помощь Украине со стороны США.

10:26. McDonald's уйдет с рынка Казахстана из-за проблем с поставками сырья, возникших у сети после продажи российского бизнеса — Минсельхоз Казахстана.

10:20. Украина в конфликте с Россией выполняет миссию НАТО, поэтому альянс должен поставлять оружие — министр обороны Украины Алексей Резников телеканалу «1+1».

10:14. Работа Керченской паромной переправы возобновлена после вчерашней остановки из-за погодных условий — Главное управление МЧС по Республике Крым.

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

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10:09. В Турции готова инфраструктура для создания газового хаба, рассказал министр энергетики страны Фатих Донмез телеканалу Haberturk.

10:08. США не будут отправлять на Украину танки Abrams, так как они потребляют много топлива и сложны в эксплуатации — заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лаура Купер.

10:06. США направят Украине вооружение в рамках нового пакета помощи на $3,075 млрд. В опубликованный Пентагоном список впервые вошли самоходные артиллерийские установки и ракеты RIM-7 Sea Sparrow.

10:02. Ночью в Севастополе система ПВО сбила беспилотник, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 317-й

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