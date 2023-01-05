Подоляк назвал «циничной ловушкой» предложение патриарха Кирилла о рождественском перемирии

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал призыв патриарха Московского и всея Руси Кирилла установить рождественское перемирие в зоне проведения спецоперации. Господин Подоляк назвал это предложение «циничной ловушкой» и «элементом пропаганды».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Подоляк

Фото: Sergiy Voloshyn/File Photo, Reuters Михаил Подоляк

Фото: Sergiy Voloshyn/File Photo, Reuters

Михаил Подоляк написал в Twitter, что Русская православная церковь (РПЦ) не является авторитетом мирового православия и занимается пропагандой. Он обвинил РПЦ в поддержке спецоперации и призывах к «еще большей милитаризации РФ».

Ранее сегодня, 5 января, патриарх Кирилл предложил ввести рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.

О ходе военного конфликта на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян