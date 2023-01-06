ООН не видит масштабных нарушений режима прекращения огня на Украине

Сотрудники ООН не зафиксировали интенсивные боевые действия во время перемирия на Украине, которое было объявлено в честь православного Рождества. Об этом сообщил официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Наши коллеги на месте говорят, что они не видели сообщений об интенсивных или масштабных боевых действиях. Это то, что они сказали нам»,— заявил господин Дюжаррик на брифинге (цитата по ТАСС).

При этом он отметил, что международная организация не ведет мониторинг всей линии соприкосновения.

Режим прекращения огня объявлен с 12:00 мск 6 января до 24:00 7 января. Президент России Владимир Путин сделал соответсвующее поручение после призыва патриарха Кирилла. Президент Украины Владимир Зеленский отверг российскую инициативу и заявил, что Москва использует режим тишины для усиления своих позиций.

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Дарья Эрозбек