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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 317-й

Онлайн-трансляция: новости и заявления 6 января

Владимир Зеленский отверг предложенное Владимиром Путиным рождественское перемирие. США сегодня объявят новый пакет военной помощи Украине. Его стоимость может составить рекордные $2,85 млрд. Джо Байден считает, что боевые действия на Украине находятся в «критической точке». Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:26. Дмитрий Медведев заявил, что «украинцам была протянута рука христианского милосердия» в виде предложения рождественского перемирия, но «их руководители ее отвергли».

10:11. Первые два пролета левой стороны автомобильной части Крымского моста, ведущей со стороны полуострова, установят в январе, еще два — в феврале, говорится в сообщении Росавтодора.

10:10. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской, сообщают местные власти.

10:09. Власти Турции не исключают обострения в ближайшие месяцы украинского кризиса, поэтому будут прилагать интенсивные усилия для его урегулирования путем переговоров, сообщил в пятницу официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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