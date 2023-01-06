Что происходит после ввода войск России на Украину. День 317-й

Владимир Зеленский отверг предложенное Владимиром Путиным рождественское перемирие. США сегодня объявят новый пакет военной помощи Украине. Его стоимость может составить рекордные $2,85 млрд. Джо Байден считает, что боевые действия на Украине находятся в «критической точке». Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:26. Дмитрий Медведев заявил, что «украинцам была протянута рука христианского милосердия» в виде предложения рождественского перемирия, но «их руководители ее отвергли».

10:11. Первые два пролета левой стороны автомобильной части Крымского моста, ведущей со стороны полуострова, установят в январе, еще два — в феврале, говорится в сообщении Росавтодора.

10:10. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской, сообщают местные власти.

10:09. Власти Турции не исключают обострения в ближайшие месяцы украинского кризиса, поэтому будут прилагать интенсивные усилия для его урегулирования путем переговоров, сообщил в пятницу официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.