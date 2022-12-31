Илон Маск стал первым человеком в мире, потерявшим $200 млрд

Первым человеком в мире, который потерял более $200 млрд, стал американский бизнесмен Илон Маск. Его состояние сократилось на фоне падения акций производителя электромобилей Tesla. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на свои расчеты.

На пике состояние Илона Маска достигало $340 млрд — этого показателя бизнесмен достиг 21 ноября 2021 года, отмечает Bloomberg. В последние недели декабря капитал господина Маска снизился до $137 млрд из-за падения акций Tesla.

За последнюю неделю Tesla подешевела на $85 млрд, рыночная капитализация компании упала до $390 млрд. Всего за год стоимость Tesla сократилась в три раза, в январе она оценивалась в $1,2 трлн.

В 2021 году Илон Маск стал вторым человеком в мире, чье состояние достигло $200 млрд. Впервые такого показателя достиг капитал миллиардера и основателя Amazon Джеффа Безоса.

Олеся Павленко