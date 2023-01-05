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Коммерсантъ FM
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США могут объявить крупнейший пакет военной помощи Украине — на $2,85 млрд

Власти США в пятницу, 6 января, объявят новый военный пакет помощи Украине, сообщил Пентагон. По информации Associated Press (AP), его сумма составит рекордные $2,85 млрд.

Пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер во время пресс-конференции подтвердил, что в новый пакет помощи войдут боевые машины пехоты Bradley. «Я могу подтвердить, что очередной раунд содействия Украине в сфере безопасности ожидается завтра»,— добавил он. Пентагон вел трансляцию пресс-конференции в Twitter. Как утверждают источники AP, всего будет направлено несколько десятков машин Bradley.

Господин Райдер отреагировал на сообщения СМИ о том, что США не планируют отправлять Украине танки Abrams. Представитель Пентагона отметил, что у него нет дополнительной информации на этот счет, но Вашингтон будет рассматривать все возможные варианты в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Вместе с тем господин Райдер назвал Bradley, поставки которого запланированы в будущем, «убийцами танков».

Пресс-секретарь Минобороны США также рассказал, что Вашингтон рассматривает вариант обучения украинцев применению системы противовоздушной обороны Patriot на территории США или в третьих странах. Однако детали пока прорабатываются.

Представитель Белого дома Джон Кирби накануне, 4 января, сообщал, что новый пакет помощи также может включать дополнительные установки реактивных систем залпового огня HIMARS.

Леонид Уварчев

Военная операция на Украине

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