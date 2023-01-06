Bloomberg: дивиденды госкомпаний могут увеличить для финансирования спецоперации

Премьер-министр России Михаил Мишустин направил правительственным чиновникам инструкции, согласно которым госкомпании должны увеличить дивиденды, а производители угля и удобрений — сделать «единовременные выплаты», пишет Bloomberg со ссылкой на распоряжение премьера. Подобные требования, по данным агентства, обусловлены нехваткой в российском бюджете средств на военные расходы.

В документе также говорится о выделении 175 млрд руб. на переселение 100 тыс. жителей Херсона в регионы России.

По словам источников агентства, повышенные дивиденды могут превысить отметку в 50% от чистой прибыли госкомпаний. Общая «оптимизация» бюджетных расходов должна сэкономить около 150 млрд руб. Предполагается, что рост расходов на оборону и безопасность может быть достигнут за счет сокращения финансирования социальных программ.

В июне «Ъ» узнал, что Минфин внепланово изымет у «Газпрома» 416 млрд руб. в виде разового повышения НДПИ — в октябре в бюджет поступила первая треть от этой суммы. Bloomberg связывает увеличение профицита российского бюджета в 2022 году как раз с выплатами монополиста.

27 декабря глава Минфина Антон Силуанов говорил, что правительство не станет менять налоговую политику в 2023 году — даже при росте расходов бюджета.

Как военные действия повлияли на российский бизнес — в спецпроекте «Ъ» «Свое дело в СВО-времена».

Андрей Сапожников