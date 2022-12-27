Минфин не станет менять налоговую политику в 2023 году даже в случае усиления дефицита

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что правительство уже реализовало все основные налоговые новации. По его словам, изменения налогов в 2023 году не предполагается даже в случае роста расходов бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Силуанов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Силуанов уверяет, что «в течение года мы не меняем правила игры». Он напомнил, что уже было принято достаточно налоговых послаблений. «То есть вы не думайте, что мы генерируем только фискальные меры налоговые. Поэтому, отвечая на ваш вопрос: если будут проблемы с поступлением доходов, будем ли мы вносить налоговые поправки в следующем году? Не будем»,— сказал журналистам глава ведомства.

Министр добавил, что ведомство не видит проблем в большой доле ОФЗ с плавающим купоном, которая уже достигла 38% от общего объема заимствований. «Если ставки будут снижаться, мы будем в выигрыше, потому что если брать "по фиксу" такие большие объемы, то это было бы гораздо дороже» — добавил Антон Силуанов.

Вчера, 26 декабря, Минфин представил законопроект, который предусматривает несколько налоговых новаций. В частности, проект предполагает, что выплачиваемые отечественными организациями-работодателями вознаграждения работникам, находящимся за пределами страны, станут относить к доходам от российских источников. Также предлагается продлить до 2030 года ставку налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджет, в размере 3%, освободить от НДФЛ компенсационные выплаты работающим на удаленке.

Федеральная налоговая служба сообщала, что налоговые поступления в бюджет по итогам года составят 33 трлн руб. Глава ведомства Даниил Егоров говорил, что в годовом выражении поступления в бюджет выросли приблизительно на 20%.