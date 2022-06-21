Одногазовое повышение налога

Минфин собирается забрать у «Газпрома» 416 млрд руб. в виде разового повышения НДПИ в 2022 году. Соответствующие поправки к Налоговому кодексу, по данным “Ъ”, уже прошли комиссию правительства по законопроектной деятельности. Изъятие одобрено, несмотря на то что монополия решила заплатить за 2021 год рекордные дивиденды в размере 1,2 трлн руб., половина из которых достанется бюджету. Пока неясно, приведет ли решение Минфина к пересмотру решения по дивидендам на собрании акционеров «Газпрома» 30 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Минфин подготовил поправки к Налоговому кодексу, которые призваны увеличить сумму НДПИ для «Газпрома», обязательного к уплате за 2022 год, на 416 млрд руб. Как следует из текста законопроекта, который видел “Ъ”, изменения вносятся в статью 343 Налогового кодекса. Первым о законопроекте сообщил «Интерфакс».

По данным “Ъ”, проект уже прошел комиссию правительства по законопроектной деятельности и, таким образом, с высокой вероятностью будет одобрен правительством.

«Сумма налога, исчисленная налогоплательщиками, являющимися в течение всего налогового периода организациями—собственниками объектов Единой системы газоснабжения, за налоговый период, начало которого приходится на период с 1 сентября по 30 ноября 2022 года включительно, при добыче газа горючего природного по совокупности всех участков недр, лицензия на пользование которыми выдана таким организациям в соответствии с законодательством РФ о недрах, увеличивается на величину 416 000, выраженную в миллионах рублей»,— говорится в тексте поправок. Таким образом, речь идет не о постоянном, а о единовременном изъятии средств у «Газпрома».

Такое действие было решено произвести в связи с высокими ценами на газ на европейских рынках, говорится в пояснительной записке к законопроекту Минфина.

Спотовые цены на газ в Европе на нидерландском хабе TTF в 2021 году выросли более чем в четыре раза: с $240 за 1 тыс. кубометров до более чем $1000 за 1 тыс. кубометров к концу года.

В 2015 году Минфин уже увеличивал для «Газпрома» НДПИ, вводя для компании повышающие коэффициенты в формулу исчисления налога (так называемые нашлепки). Формально это объяснялось тем, что Минфин добивался перечисления в бюджет половины прибыли «Газпрома», и если монополия одобряла размер дивидендов меньше 50%, то министерство «добирало» необходимый объем за счет НДПИ. Впрочем, аналогичные «нашлепки» вводились и для нефтяной отрасли: в тот период бюджет ощущал нехватку средств из-за низких цен на нефть.

Антон Силуанов, глава Минфина, о росте НДПИ для «Газпрома», 16 февраля: «Мы считаем, что в этом вопросе нужно быть очень аккуратными, чтобы, во-первых, у «Газпрома» были необходимые ресурсы для выполнения программы по газификации, затратная тема. И считаем, что если и обсуждать этот вопрос, то обсуждать его необходимо с компанией».

Но в этом году «Газпром» объявил, что намерен выплатить рекордные за всю историю дивиденды в размере 52,53 руб. за акцию по итогам 2021 года. Общий объем дивидендных выплат составит 1,24 трлн руб., или 50% от скорректированной чистой прибыли компании по МСФО. Собрание акционеров «Газпрома», на котором выплата должна быть утверждена, может пройти в заочной форме 30 июня. На данный момент неясно, будет ли размер дивидендов скорректирован на выплату дополнительного НДПИ — если да, то формально это будет означать отход компании от принятой дивидендной политики.

В «Газпроме» не стали комментировать, скажется ли предложение Минфина на выплатах акционерам за 2021 год, в министерстве на запрос “Ъ” не ответили.

Как полагает Андрей Полищук из Райффайзенбанка, рост налоговых платежей должен иметь разовый эффект и не приведет к постоянному увеличению ставки НДПИ для «Газпрома». Однако, по его оценкам, эти дополнительные расходы должны сократить чистую прибыль «Газпрома» в 2022 году на 323 млрд руб., или 14%, а дивидендные выплаты — на 161 млрд руб., или около 7 руб. на акцию.

Между тем в этом году цены на газ в Европе остаются крайне высокими, и, даже несмотря на сокращение объемов экспорта, выручка «Газпрома» от экспорта газа может оказаться рекордной. Данное обстоятельство может создать для Минфина стимулы повторить внеплановое увеличение НДПИ и в 2023 году.

Татьяна Дятел