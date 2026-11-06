«Тема требует дополнительной проработки»

Мнения разделись, возникла дискуссия. Пицца, может быть, продукт вредный, но популярный, тому же простой в изготовлении. Привыкли дети к заморскому изобретению. Тогда как кулебяки, расстегаи и курники для них нечто неизвестное и малопонятное. Может быть, не для всех, конечно, но для большинства точно. К тому же приготовление подобных блюд требует определенных технологий и, соответственно, дополнительных финансовых вложений. Это же целую индустрию придется создавать практически с нуля. Тогда уж логично оставить чуждую пиццу, ужесточив контроль качества школьного питания, а назвать ее можно по-другому. Это же тот же пирог, по сути. Пусть пирогом и будет.