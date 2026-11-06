«Тема требует дополнительной проработки»
Дмитрий Дризе — о борьбе с «нетрадиционной» кухней
Пицца на выход: советник президента России Елена Ямпольская согласна с тем, что подобным продуктам не место в школьных столовых. По ее словам, на смену иностранному питанию должна прийти традиционная российская кухня. При этом необходимо избегать запретов и соблюдать стандарты качества продукции. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что возврат к корням — дело непростое.
0:00
0:00
Советник президента России Елена Ямпольская поддержала начинание некоторых представителей обеспокоенной общественности, которые вышли на тропу войны с итальянским кулинарным изделием под названием «пицца», заявив, что ее следует удалить из ассортимента школьного питания, заменив на традиционные русские продукты.
Задача в целом непростая, потому что одного лишь возвращения к корням недостаточно. Нужно, чтобы пища была здоровой. Далее цитата из выступления Ямпольской: «И кулебяка должна быть полезной обязательно. Потому что и кулебяка может быть не очень полезна». Это, во-первых, а во-вторых, нужно действовать мягко и избегать прямых запретов. Однако тем, кто принимает решения в указанной сфере, нужно не забывать о принципах государственной политики по возвращению отечественных традиций.
Мнения разделись, возникла дискуссия. Пицца, может быть, продукт вредный, но популярный, тому же простой в изготовлении. Привыкли дети к заморскому изобретению. Тогда как кулебяки, расстегаи и курники для них нечто неизвестное и малопонятное. Может быть, не для всех, конечно, но для большинства точно. К тому же приготовление подобных блюд требует определенных технологий и, соответственно, дополнительных финансовых вложений. Это же целую индустрию придется создавать практически с нуля. Тогда уж логично оставить чуждую пиццу, ужесточив контроль качества школьного питания, а назвать ее можно по-другому. Это же тот же пирог, по сути. Пусть пирогом и будет.
В целом вывод такой: возврат к корням — сложный и затратный проект.
Фильмы, книги, песни, исконные виды спорта и вот теперь питание... Причем мало произвести продукт, требуется большая рекламно-просветительская кампания, дабы российский народ отверг бы итальянскую пиццу, американские гамбургеры, картошку фри и иные блюда из недружественных стран и перешел на кулебяки и расстегаи.
Есть и другая сложность: какой продукт считать истинно русским?
Как известно, популярные в народе картофель и помидоры приплыли из Южной Америки, огурцы — из Индии. Кукуруза, подсолнечник — тоже не наши растения, гречка и та родом из Юго-Восточной Азии. Репа, брюква да рожь — вот это вроде родное. Как бы чего не напутать... Так что оставим это специалистам.
Более того, есть некоторые основания полагать, что возврат к корням — это не березки целовать и хороводы водить, это в первую очередь морально-нравственное начало. Так кажется, что одного изгнания чуждой пиццы недостаточно будет. Нужно что-то посерьезнее, что в циркулярах и методичках не опишешь. Так что тема явно требует дополнительной проработки.