Правительство продлило квоты на вывоз минеральных удобрений до мая

Мера позволит поддержать работу сельхозпроизводителей и производителей комбикормов при сохранении достаточного уровня удобрений на внутреннем рынке, следует из пресс-релиза. Общий объем экспортной квоты превысит 18,8 млн т, в том числе для азотных удобрений — более 11,3 млн т (аммиачная селитра — более 2,3 млн т), для сложных удобрений — более 7,5 млн т.