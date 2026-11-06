Правительство продлило квоты на вывоз минеральных удобрений до мая
Квоты на вывоз минеральных удобрений из России за пределы Евразийского экономического союза будут действовать с 1 декабря 2026 года до 31 мая 2027 года. Постановление опубликовано на сайте правительства.
Мера позволит поддержать работу сельхозпроизводителей и производителей комбикормов при сохранении достаточного уровня удобрений на внутреннем рынке, следует из пресс-релиза. Общий объем экспортной квоты превысит 18,8 млн т, в том числе для азотных удобрений — более 11,3 млн т (аммиачная селитра — более 2,3 млн т), для сложных удобрений — более 7,5 млн т.
В правительстве уточнили, что квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию, вывоз такой продукции из России в рамках международных транзитных перевозок, а также поставки по линии международной гуманитарной помощи.
Экспортные ограничения для некоторых видов удобрений вводятся по поручению президента от 2022 года. Действующий с 1 июня по 30 ноября общий объем квоты на вывоз минеральных удобрений составляет 20 млн т.