Россиянин осужден на 19 лет за подготовку теракта в Харьковской области
Россиянин Олег Зибарев признан виновным в подготовке теракта в отношении сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области. Суд приговорил его к 19 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба ФСБ.
По версии следствия, Зибарев был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины через Telegram. В Киеве, как уточнили в ФСБ, он прошел обучение по организации закладок, наружному наблюдению, использованию средств конспирации и обращению со взрывными устройствами. Мужчина прибыл в Белгородскую область, где вел наблюдение за сотрудниками администрации Харьковской области. Зибарев планировал взорвать машину одного из чиновников, утверждает ФСБ. Для этого мужчина изъял из тайника элементы двух самодельных взрывных устройств, но был задержан.
Возбуждено дело по ст. 275 (госизмена), п. «а» ч. 2 ст. 205 (подготовка к теракту), ст. 205.3 (прохождение обучения для осуществления террористической деятельности), п. п. «а», «в» ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение и хранение взрывных устройств) УК. Приговор вынес Второй Западный окружной военный суд. Первые три года он будет отбывать в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначили 600 тыс. руб. штрафа.