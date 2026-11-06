Россиянин осужден на 19 лет за подготовку теракта в Харьковской области

По версии следствия, Зибарев был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины через Telegram. В Киеве, как уточнили в ФСБ, он прошел обучение по организации закладок, наружному наблюдению, использованию средств конспирации и обращению со взрывными устройствами. Мужчина прибыл в Белгородскую область, где вел наблюдение за сотрудниками администрации Харьковской области. Зибарев планировал взорвать машину одного из чиновников, утверждает ФСБ. Для этого мужчина изъял из тайника элементы двух самодельных взрывных устройств, но был задержан.