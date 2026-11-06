Премьер Молдавии допустил введение виз для россиян, белорусов и китайцев
Премьер Молдавии Василий Тофан заявил, что страна может ввести визы для граждан России, Белоруссии и Китая. По его словам, этого требует процесс евроинтеграции.
4 ноября Молдавия получила отчет об оценке стран-кандидатов на членство в Евросоюзе. В документе указано, что все претенденты должны привести визовую политику в соответствие с европейскими нормами. «Мы хотим продолжать европейский путь. Я не готов назвать конкретные сроки. Если нормы ЕС этого требуют, считаю, что мы должны принимать решения»,— прокомментировал господин Тофан (цитата по «РИА Новости»).
Сейчас россияне могут въезжать в Молдавию без визы и находиться в стране 90 дней в течение полугода. Для посещения Молдавии достаточно действующего заграничного паспорта. Аналогичные правила действуют для граждан Белоруссии. Китайские туристы, чтобы въехать в Молдавию, должны оформить электронную визу, то есть штамп в паспорте также не нужен. Безвизовый режим предусмотрен для граждан КНР с дипломатическими или служебными паспортами.