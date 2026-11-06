Премьер Молдавии допустил введение виз для россиян, белорусов и китайцев

Сейчас россияне могут въезжать в Молдавию без визы и находиться в стране 90 дней в течение полугода. Для посещения Молдавии достаточно действующего заграничного паспорта. Аналогичные правила действуют для граждан Белоруссии. Китайские туристы, чтобы въехать в Молдавию, должны оформить электронную визу, то есть штамп в паспорте также не нужен. Безвизовый режим предусмотрен для граждан КНР с дипломатическими или служебными паспортами.