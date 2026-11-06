В Подмосковье выявили новый случай заражения оспой обезьян
В Домодедовскую больницу в Подмосковье поступил 50-летний мужчина, у которого диагностировали оспу обезьян. Это уже четвертый случай заражения в области за последний месяц, сообщили в медучреждении.
Заболевший вернулся из туристической поездки в Барселону. У мужчины поднялась температура и появились высыпания на коже. Сейчас он проходит лечение. Врачи оценивают состояние пациента как удовлетворительное.
В больнице призвали россиян при поездках в Африку не контактировать напрямую с грызунами и приматами, не употреблять в пищу необработанное мясо диких животных, а также использовать средства индивидуальной защиты. При появлении симптомов рекомендовано соблюдать изоляцию и вызвать врача.
Предыдущий случай заражения оспой обезьян был выявлен в Подмосковье 1 ноября. В октябре пять человек с аналогичным диагнозом были госпитализированы в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Специалисты устанавливали круг контактировавших с заболевшими. Роспотребнадзор заверил, что контролирует ситуацию.