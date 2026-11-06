В Подмосковье выявили новый случай заражения оспой обезьян

В больнице призвали россиян при поездках в Африку не контактировать напрямую с грызунами и приматами, не употреблять в пищу необработанное мясо диких животных, а также использовать средства индивидуальной защиты. При появлении симптомов рекомендовано соблюдать изоляцию и вызвать врача.