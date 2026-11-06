СВР: Украина обучает в Африке операторов дронов
Главное управление разведки Минобороны Украины проводит в Африке курсы подготовки операторов беспилотников, утверждает замдиректора Службы внешней разведки (СВР) России Михаил Максимович. По его словам, подготовка ведется в том числе в Мали, где обучают управлению дронами-камикадзе.
В СВР утверждают, что международные террористические организации «проявляют повышенный интерес» к сотрудничеству с Украиной для получения технологий использования БПЛА. Господин Максимович пояснил, что в этой ситуации нужно расширять практику превентивного противодействия террористическим угрозам. Он считает, что надо задействовать все инструменты: законодательные, экономические, разведывательные, передает «РИА Новости».
Эту тему обсудили во время «Диалога ШОС плюс по вопросам безопасности», который проходит в Самарканде 5-6 ноября. В нем участвуют представители спецслужб стран Шанхайской организации сотрудничества.
В июне СВР заявила, что Украина сотрудничает с наркокартелями Мексики. Как утверждает российская разведка, порты Одесской области используются в качестве перевалочной базы для транзита наркотиков из Латинской Америки в Европу. СВР заявила, что наркокартели платили властям Украины за подготовку боевиков в ВСУ.