СВР: Украина обучает в Африке операторов дронов

В СВР утверждают, что международные террористические организации «проявляют повышенный интерес» к сотрудничеству с Украиной для получения технологий использования БПЛА. Господин Максимович пояснил, что в этой ситуации нужно расширять практику превентивного противодействия террористическим угрозам. Он считает, что надо задействовать все инструменты: законодательные, экономические, разведывательные, передает «РИА Новости».