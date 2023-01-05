Мировой экономике просчитывают будущее

Мировая экономика замедлится до уровня кризисного 2009 года. Это консервативный, но не самый пессимистичный прогноз, который озвучили профессиональные экономисты. Темпы роста экономики в новом году до сих пор остаются одной из главных загадок. Так, например, британский Центр экономики и бизнес-исследований убежден в том, что 2023 год ознаменуется глобальной рецессией из-за роста ключевых ставок по всему миру. А вот Международный валютный фонд настаивает на росте примерно в 3%, что соответствует прежним, докризисным значениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

От чего будет зависеть мировая экономика в новом году? И сможет ли она вырасти? Профессор испанского университета Помпеу Фабра Рубен Ениколопов говорит, что есть три ключевых фактора: «Ситуация на Украине — это только одна из причин, которая, безусловно, играет роль прежде всего за счет своего влияния на рынок энергоресурсов и негативного эффекта на цены. Помимо энергоресурсов, это борьба с инфляцией, то, что центральные банки ведущих стран мира повышают ставки. В основном она связана с последствиями мягкой монетарной политики во время COVID-19, и это было на самом деле нечто ожидаемое.

И третье, очень важное, это Китай. Наложились несколько факторов, которые по сути своей корнями уходят в политическую систему КНР. Сейчас Си Цзиньпин проводит консолидацию власти, принося в жертву экономику. Кроме того, идет неоправданно жесткая, сомнительная политика в отношении борьбы с COVID-19. Мы уже видим, что в стране очень сильно подскочили заболеваемость и смертность, и это уже оказывает негативное влияние на экономику Китая, но мы не знаем масштабов».

Агентство Bloomberg, в свою очередь, публикует пять сценариев, при которых мировая экономика столкнется с рисками рецессии. Один из них — отмена связанных с COVID-19 ограничений в Китае. При отсутствии контроля рост заболеваемости лишь усугубит ситуацию с экономикой, также это возможно в случае возникновения нового опасного штамма вируса. Другой угрозой может быть инфляция, в случае если из-за высоких цен на энергоносители она останется на прежних уровнях, и регуляторы в разных странах будут вынуждены снова повышать ключевые ставки. Четвертый плохой сценарий — обострение боевых действий на Украине и участие в них сил НАТО. И пятая угроза — продолжающееся падение рынков развивающихся стран.

А это вполне вероятно, рассуждает главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков: «Энергокризис — это история не развитых стран, а скорее развивающихся. Мы увидели, что Шри-Ланка объявляла упреждающий дефолт, Пакистан подошел к нему вплотную, Египет тоже был в шаге от него, а Гана реструктурирует долг. Эта проблема скорее всего останется. Повышение ключевых ставок и ужесточение денежной политики снизит темпы роста в первом квартале 2023 года, но мы не ждем большого замедления в последующие месяцы.

То есть мы увидим в развитых странах рецессию в полном смысле, но по итогам года скорее всего экономики вырастут.

По общим цифрам мы ждем, что рост глобальной экономики составит 2,5-3%. Это не самые потрясающие темпы, но это явно не 2008-2009 годы. Сейчас мы наблюдаем быстрое сокращение текущих дефицитов к ВВП в США, а ставка Федрезерва быстро растет. То есть основные тяжелые решения для борьбы с инфляцией уже были приняты».

Международный валютный фонд солидарен с прогнозом роста мирового ВВП на 2,5%-3%, но такой прогноз нельзя назвать консенсусным. Bloomberg, например, опубликовал оценку экономиста Робина Брукса из Института международных финансов. Он известен тем, что одним из первых предсказал паритет доллара и евро, а также был точен в вопросах южноамериканских валют. По мнению эксперта, быстрого восстановления от последствий боевых действий на Украине ждать не стоит. В 2023-м мировая экономика совокупно сможет вырасти лишь на 1,2%, что сопоставимо с показателями 2009 года.

Руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова говорит, что в этом есть рациональное зерно: «Большой интриги по динамике экономики США нет, есть интрига по поводу Европы. Она связана прежде всего с тем, насколько масштабным будет негативный эффект от высоких цен на сырье на все страны еврозоны, потому что пока прогноз МВФ закладывает рецессию только в некоторых экономиках, в частности, Германии и Италии. Но, например, во Франции регулятор по-прежнему ждет экономического роста в 2023 году. Поэтому здесь возможны разночтения и расхождения. Вероятно, европейцы будут более чувствительны к каким-то негативным новостям из Китая.

Перспективы следующего года кажутся достаточно сложными, и я бы скорее в 2023-й входила с консервативным сценарием.

Для МВФ характерна такая практика постепенного отрезания хвоста, то есть они постепенно понижают прогноз. Можно спорить о цифрах, но я бы исповедовала более осторожный подход».

В своем исследовании Робин Брукс, помимо прочего, отмечает, что динамика мирового ВВП зависит от того, как долго продлятся боевые действия на территории Украины. По его мнению, в базовом сценарии обстрелы не прекратятся вплоть до 2024 года, и только потом возможен восстановительный рост. На публикацию уже отреагировал Олег Дерипаска. Российский миллиардер назвал прогноз тревожным и сопроводил пост в Telegram-канале философской цитатой: «Три долгих зимы… Кажется, у динозавров все начиналось именно с этого».

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Иван Якунин