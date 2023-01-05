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Коммерсантъ FM
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Мировой экономике просчитывают будущее

Какие прогнозы дают эксперты на 2023 год

Мировая экономика замедлится до уровня кризисного 2009 года. Это консервативный, но не самый пессимистичный прогноз, который озвучили профессиональные экономисты. Темпы роста экономики в новом году до сих пор остаются одной из главных загадок. Так, например, британский Центр экономики и бизнес-исследований убежден в том, что 2023 год ознаменуется глобальной рецессией из-за роста ключевых ставок по всему миру. А вот Международный валютный фонд настаивает на росте примерно в 3%, что соответствует прежним, докризисным значениям.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

От чего будет зависеть мировая экономика в новом году? И сможет ли она вырасти? Профессор испанского университета Помпеу Фабра Рубен Ениколопов говорит, что есть три ключевых фактора: «Ситуация на Украине — это только одна из причин, которая, безусловно, играет роль прежде всего за счет своего влияния на рынок энергоресурсов и негативного эффекта на цены. Помимо энергоресурсов, это борьба с инфляцией, то, что центральные банки ведущих стран мира повышают ставки. В основном она связана с последствиями мягкой монетарной политики во время COVID-19, и это было на самом деле нечто ожидаемое.

И третье, очень важное, это Китай. Наложились несколько факторов, которые по сути своей корнями уходят в политическую систему КНР. Сейчас Си Цзиньпин проводит консолидацию власти, принося в жертву экономику. Кроме того, идет неоправданно жесткая, сомнительная политика в отношении борьбы с COVID-19. Мы уже видим, что в стране очень сильно подскочили заболеваемость и смертность, и это уже оказывает негативное влияние на экономику Китая, но мы не знаем масштабов».

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Агентство Bloomberg, в свою очередь, публикует пять сценариев, при которых мировая экономика столкнется с рисками рецессии. Один из них — отмена связанных с COVID-19 ограничений в Китае. При отсутствии контроля рост заболеваемости лишь усугубит ситуацию с экономикой, также это возможно в случае возникновения нового опасного штамма вируса. Другой угрозой может быть инфляция, в случае если из-за высоких цен на энергоносители она останется на прежних уровнях, и регуляторы в разных странах будут вынуждены снова повышать ключевые ставки. Четвертый плохой сценарий — обострение боевых действий на Украине и участие в них сил НАТО. И пятая угроза — продолжающееся падение рынков развивающихся стран.

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А это вполне вероятно, рассуждает главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков: «Энергокризис — это история не развитых стран, а скорее развивающихся. Мы увидели, что Шри-Ланка объявляла упреждающий дефолт, Пакистан подошел к нему вплотную, Египет тоже был в шаге от него, а Гана реструктурирует долг. Эта проблема скорее всего останется. Повышение ключевых ставок и ужесточение денежной политики снизит темпы роста в первом квартале 2023 года, но мы не ждем большого замедления в последующие месяцы.

То есть мы увидим в развитых странах рецессию в полном смысле, но по итогам года скорее всего экономики вырастут.

По общим цифрам мы ждем, что рост глобальной экономики составит 2,5-3%. Это не самые потрясающие темпы, но это явно не 2008-2009 годы. Сейчас мы наблюдаем быстрое сокращение текущих дефицитов к ВВП в США, а ставка Федрезерва быстро растет. То есть основные тяжелые решения для борьбы с инфляцией уже были приняты».

Международный валютный фонд солидарен с прогнозом роста мирового ВВП на 2,5%-3%, но такой прогноз нельзя назвать консенсусным. Bloomberg, например, опубликовал оценку экономиста Робина Брукса из Института международных финансов. Он известен тем, что одним из первых предсказал паритет доллара и евро, а также был точен в вопросах южноамериканских валют. По мнению эксперта, быстрого восстановления от последствий боевых действий на Украине ждать не стоит. В 2023-м мировая экономика совокупно сможет вырасти лишь на 1,2%, что сопоставимо с показателями 2009 года.

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Руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова говорит, что в этом есть рациональное зерно: «Большой интриги по динамике экономики США нет, есть интрига по поводу Европы. Она связана прежде всего с тем, насколько масштабным будет негативный эффект от высоких цен на сырье на все страны еврозоны, потому что пока прогноз МВФ закладывает рецессию только в некоторых экономиках, в частности, Германии и Италии. Но, например, во Франции регулятор по-прежнему ждет экономического роста в 2023 году. Поэтому здесь возможны разночтения и расхождения. Вероятно, европейцы будут более чувствительны к каким-то негативным новостям из Китая.

Перспективы следующего года кажутся достаточно сложными, и я бы скорее в 2023-й входила с консервативным сценарием.

Для МВФ характерна такая практика постепенного отрезания хвоста, то есть они постепенно понижают прогноз. Можно спорить о цифрах, но я бы исповедовала более осторожный подход».

В своем исследовании Робин Брукс, помимо прочего, отмечает, что динамика мирового ВВП зависит от того, как долго продлятся боевые действия на территории Украины. По его мнению, в базовом сценарии обстрелы не прекратятся вплоть до 2024 года, и только потом возможен восстановительный рост. На публикацию уже отреагировал Олег Дерипаска. Российский миллиардер назвал прогноз тревожным и сопроводил пост в Telegram-канале философской цитатой: «Три долгих зимы… Кажется, у динозавров все начиналось именно с этого».

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Иван Якунин

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