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Коммерсантъ FM
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Великая Китайская стена дала трещину

Несмотря на очередную волну COVID-19, КНР открывается миру

Спустя три года изоляции от внешнего мира из-за пандемии коронавируса Китай решил с 8 января 2023 года начать постепенное открытие страны — гражданам позволят более свободно путешествовать в другие страны. Произошло это в тот момент, когда КНР, до этого проводившая политику нулевой терпимости к COVID-19 и жестких локдаунов, столкнулась с невиданной до этого в стране вспышкой заболеваемости и серией массовых протестов. В мире, который в целом приспособился к жизни с коронавирусом, открытие Китая в момент обострения там эпидемиологической ситуации восприняли без энтузиазма и начали вводить дополнительные ограничения для приезжающих оттуда людей.

Британский журнал The Economist сообщает, что ситуация в Китае критическая: «морги и крематории с трудом справляются с наплывом трупов», а число случаев заражений в декабре исчисляется «сотнями миллионов»

Британский журнал The Economist сообщает, что ситуация в Китае критическая: «морги и крематории с трудом справляются с наплывом трупов», а число случаев заражений в декабре исчисляется «сотнями миллионов»

Фото: Reuters

Британский журнал The Economist сообщает, что ситуация в Китае критическая: «морги и крематории с трудом справляются с наплывом трупов», а число случаев заражений в декабре исчисляется «сотнями миллионов»

Фото: Reuters

В уходящем 2022 году пандемия COVID-19, облюбовавшая передовицы мировых СМИ в предыдущие два года, не была в числе главных. Однако под занавес 2022-го коронавирус вновь вернулся в топы новостей. Как и в самом начале пандемии, источником подобного внимания стал Китай. В течение трех лет власти КНР следовали политике нулевой терпимости к COVID-19. Страна, с которой все и началось, довольно быстро взяла эпидемию под контроль и фактически отгородилась от остального мира. И пока другие страны страдали от охватившей мир напасти, Пекин отчитывался о победах над коронавирусом. В 2022 году большинство государств так или иначе приспособились к сосуществованию с этой болезнью, и международные транспортные потоки начали восстанавливаться. Китай же держался особняком и при малейшей вспышке COVID-19 в каком бы то ни было из своих регионов моментально вводил жесткие локдауны.

Однако в ноябре ситуация серьезно накалилась, а суровые антиковидные ограничения внутри страны даже привели к протестам, в том числе против председателя КНР Си Цзиньпина. Китайские власти, какое-то время боровшиеся с манифестантами, решили резко сменить курс.

Ограничения начали смягчаться, а с 8 января решено позволить гражданам КНР даже путешествовать по миру. Кроме того, отменен карантин для прибывающих в страну — впервые с весны 2020 года. До этого все, кто приезжал в Китай, должны были временно изолироваться в специальных государственных учреждениях.

По мнению директора ИСАА МГУ профессора Алексея Маслова, есть три причины, почему именно сейчас Пекин решил пересмотреть политику в отношении пандемии. «Во-первых, в третьем-четвертом квартале серьезно упала экономика — и не столько ВВП, сколько потребление и, как следствие, производство. Поэтому единственный выход — перезапустить экономику и отменить локдаун. Во-вторых, это протесты. При этом китайское руководство тут никак не проигрывает. Если после китайского Нового года (в феврале) пойдет новая вспышка, то власти скажут: "Вы сами этого хотели, вот и налетели". А если ее не будет, то получится, что власти откликнулись на чаяния населения. И третье — в Китай очень много денег поступало от индустрии туризма, как въездного, так и выездного. Пекин рассчитывает сейчас, что индустрия туризма, включая Гонконг и Макао, принесет несколько десятков миллиардов долларов дополнительных доходов, а это уже поддержка малых и средних предприятий»,— пояснил эксперт “Ъ”. Он добавил, что сказался и тот факт, что у Пекина был пример Индии, Малайзии и Индонезии, которые вышли из череды локдаунов, и их экономика стала расти значительно быстрее, чем китайская.

Тем не менее после ослабления антиковидных ограничений в начале декабря волна коронавируса накрыла КНР с новой силой. Неудивительно, что возвращение республики к открытости было не без опасений воспринято в других странах.

Дело в том, что ежедневно, как отметил телеканал BBC, сообщается примерно о 5 тыс. новых случаев заражения в Китае, однако эксперты подозревают, что эти цифры существенно занижены и ежедневное количество заболевших COVID-19 может приближаться к миллиону. Во всяком случае на такие мысли наталкивают информация о переполненных больницах и сложностях с доступностью лекарств. Как подчеркнул журнал The Economist, «никто за пределами Китая не знает, сколько людей в стране заразились COVID-19 или умерли от него за последние недели». Издание отметило, что «морги и крематории с трудом справляются с наплывом трупов», а число случаев заражений в декабре исчисляется «сотнями миллионов из 1,4-миллиардного населения».

Так или иначе, до пандемии Китай был крупнейшим в мире «экспортером» выездного туризма. И хотя пока неясно, сколько китайцев отправятся за границу после 8 января, учитывая ограниченное количество рейсов и просроченные у многих паспорта, некоторые страны решили подстраховаться и ввести дополнительные проверки для прибывающих из КНР.

Как только новость о скором потенциальном наплыве китайцев облетела мир, ряд государств объявили об обязательных тестах на коронавирус для пассажиров, следующих из КНР.

Оперативнее всех отреагировали Италия, Япония и Индия. Об этом же заявили и на Тайване. С некоторой задержкой о тестировании на COVID-19 для приезжающих из Китая сообщили и США. В Вашингтоне отметили, что такому решению способствовало отсутствие «адекватных и прозрачных» данных о заболеваемости в КНР. В Центре по контролю и профилактике заболеваний США пояснили, что подобная мера необходима, «чтобы помочь замедлить распространение вируса», а также успеть выявить любые потенциально новые его мутации.

Любопытно, что в Евросоюзе решили обсудить ситуацию и принять скоординированное решение, однако Италия — член ЕС — не стала дожидаться дискуссий и самостоятельно ввела дополнительные меры. Более того, на этой неделе людей с рейсов, прибывающих из Китая в Милан, уже начали тестировать. Как заявили местные власти, COVID-19 был обнаружен у 52% пассажиров одного из самолетов, прилетевших в город 26 декабря.

В ответ на подобные рассуждения и действия МИД КНР 28 декабря обвинил западные страны и СМИ в раздувании ситуации и посоветовал придерживаться «научного» подхода в анализе обстановки.

Там настаивают, что «развитие эпидемиологической ситуации в Китае в целом предсказуемо и находится под контролем». К таким заверениям, впрочем, относятся настороженно помимо прочего и потому, что еще 25 декабря Пекин заявил: власти решили прекратить публикацию ежедневных отчетов о случаях выявления коронавируса. Как рассказал BBC индийский врач, эксперт по вакцинам Чандракант Лахария, всплеск инфекции в Китае был ожидаемым. «Если у вас восприимчивая популяция, которая не сталкивалась с вирусом, число случаев будет расти. Для остального мира ничего не изменилось»,— отметил он.

Повлияет ли ситуация в КНР на рост заболеваемости COVID-19 в других странах

Впрочем, нельзя сказать, что все сразу бросились вводить дополнительные ограничения для гостей из Китая. Например, Австралия решила пока «мониторить ситуацию», Филиппины не исключили принятия мер в будущем, а Великобритания заверила, что планов возвращать тестирование на коронавирус для прибывающих в страну нет.

Алексей Забродин

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