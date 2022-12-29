Великая Китайская стена дала трещину

Спустя три года изоляции от внешнего мира из-за пандемии коронавируса Китай решил с 8 января 2023 года начать постепенное открытие страны — гражданам позволят более свободно путешествовать в другие страны. Произошло это в тот момент, когда КНР, до этого проводившая политику нулевой терпимости к COVID-19 и жестких локдаунов, столкнулась с невиданной до этого в стране вспышкой заболеваемости и серией массовых протестов. В мире, который в целом приспособился к жизни с коронавирусом, открытие Китая в момент обострения там эпидемиологической ситуации восприняли без энтузиазма и начали вводить дополнительные ограничения для приезжающих оттуда людей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Британский журнал The Economist сообщает, что ситуация в Китае критическая: «морги и крематории с трудом справляются с наплывом трупов», а число случаев заражений в декабре исчисляется «сотнями миллионов»

Фото: Reuters Британский журнал The Economist сообщает, что ситуация в Китае критическая: «морги и крематории с трудом справляются с наплывом трупов», а число случаев заражений в декабре исчисляется «сотнями миллионов»

Фото: Reuters

В уходящем 2022 году пандемия COVID-19, облюбовавшая передовицы мировых СМИ в предыдущие два года, не была в числе главных. Однако под занавес 2022-го коронавирус вновь вернулся в топы новостей. Как и в самом начале пандемии, источником подобного внимания стал Китай. В течение трех лет власти КНР следовали политике нулевой терпимости к COVID-19. Страна, с которой все и началось, довольно быстро взяла эпидемию под контроль и фактически отгородилась от остального мира. И пока другие страны страдали от охватившей мир напасти, Пекин отчитывался о победах над коронавирусом. В 2022 году большинство государств так или иначе приспособились к сосуществованию с этой болезнью, и международные транспортные потоки начали восстанавливаться. Китай же держался особняком и при малейшей вспышке COVID-19 в каком бы то ни было из своих регионов моментально вводил жесткие локдауны.

Однако в ноябре ситуация серьезно накалилась, а суровые антиковидные ограничения внутри страны даже привели к протестам, в том числе против председателя КНР Си Цзиньпина. Китайские власти, какое-то время боровшиеся с манифестантами, решили резко сменить курс.

Ограничения начали смягчаться, а с 8 января решено позволить гражданам КНР даже путешествовать по миру. Кроме того, отменен карантин для прибывающих в страну — впервые с весны 2020 года. До этого все, кто приезжал в Китай, должны были временно изолироваться в специальных государственных учреждениях.

По мнению директора ИСАА МГУ профессора Алексея Маслова, есть три причины, почему именно сейчас Пекин решил пересмотреть политику в отношении пандемии. «Во-первых, в третьем-четвертом квартале серьезно упала экономика — и не столько ВВП, сколько потребление и, как следствие, производство. Поэтому единственный выход — перезапустить экономику и отменить локдаун. Во-вторых, это протесты. При этом китайское руководство тут никак не проигрывает. Если после китайского Нового года (в феврале) пойдет новая вспышка, то власти скажут: "Вы сами этого хотели, вот и налетели". А если ее не будет, то получится, что власти откликнулись на чаяния населения. И третье — в Китай очень много денег поступало от индустрии туризма, как въездного, так и выездного. Пекин рассчитывает сейчас, что индустрия туризма, включая Гонконг и Макао, принесет несколько десятков миллиардов долларов дополнительных доходов, а это уже поддержка малых и средних предприятий»,— пояснил эксперт “Ъ”. Он добавил, что сказался и тот факт, что у Пекина был пример Индии, Малайзии и Индонезии, которые вышли из череды локдаунов, и их экономика стала расти значительно быстрее, чем китайская.

Тем не менее после ослабления антиковидных ограничений в начале декабря волна коронавируса накрыла КНР с новой силой. Неудивительно, что возвращение республики к открытости было не без опасений воспринято в других странах.

Дело в том, что ежедневно, как отметил телеканал BBC, сообщается примерно о 5 тыс. новых случаев заражения в Китае, однако эксперты подозревают, что эти цифры существенно занижены и ежедневное количество заболевших COVID-19 может приближаться к миллиону. Во всяком случае на такие мысли наталкивают информация о переполненных больницах и сложностях с доступностью лекарств. Как подчеркнул журнал The Economist, «никто за пределами Китая не знает, сколько людей в стране заразились COVID-19 или умерли от него за последние недели». Издание отметило, что «морги и крематории с трудом справляются с наплывом трупов», а число случаев заражений в декабре исчисляется «сотнями миллионов из 1,4-миллиардного населения».

Так или иначе, до пандемии Китай был крупнейшим в мире «экспортером» выездного туризма. И хотя пока неясно, сколько китайцев отправятся за границу после 8 января, учитывая ограниченное количество рейсов и просроченные у многих паспорта, некоторые страны решили подстраховаться и ввести дополнительные проверки для прибывающих из КНР.

Как только новость о скором потенциальном наплыве китайцев облетела мир, ряд государств объявили об обязательных тестах на коронавирус для пассажиров, следующих из КНР.

Оперативнее всех отреагировали Италия, Япония и Индия. Об этом же заявили и на Тайване. С некоторой задержкой о тестировании на COVID-19 для приезжающих из Китая сообщили и США. В Вашингтоне отметили, что такому решению способствовало отсутствие «адекватных и прозрачных» данных о заболеваемости в КНР. В Центре по контролю и профилактике заболеваний США пояснили, что подобная мера необходима, «чтобы помочь замедлить распространение вируса», а также успеть выявить любые потенциально новые его мутации.

Любопытно, что в Евросоюзе решили обсудить ситуацию и принять скоординированное решение, однако Италия — член ЕС — не стала дожидаться дискуссий и самостоятельно ввела дополнительные меры. Более того, на этой неделе людей с рейсов, прибывающих из Китая в Милан, уже начали тестировать. Как заявили местные власти, COVID-19 был обнаружен у 52% пассажиров одного из самолетов, прилетевших в город 26 декабря.

В ответ на подобные рассуждения и действия МИД КНР 28 декабря обвинил западные страны и СМИ в раздувании ситуации и посоветовал придерживаться «научного» подхода в анализе обстановки.

Там настаивают, что «развитие эпидемиологической ситуации в Китае в целом предсказуемо и находится под контролем». К таким заверениям, впрочем, относятся настороженно помимо прочего и потому, что еще 25 декабря Пекин заявил: власти решили прекратить публикацию ежедневных отчетов о случаях выявления коронавируса. Как рассказал BBC индийский врач, эксперт по вакцинам Чандракант Лахария, всплеск инфекции в Китае был ожидаемым. «Если у вас восприимчивая популяция, которая не сталкивалась с вирусом, число случаев будет расти. Для остального мира ничего не изменилось»,— отметил он.

Впрочем, нельзя сказать, что все сразу бросились вводить дополнительные ограничения для гостей из Китая. Например, Австралия решила пока «мониторить ситуацию», Филиппины не исключили принятия мер в будущем, а Великобритания заверила, что планов возвращать тестирование на коронавирус для прибывающих в страну нет.

Алексей Забродин