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Коммерсантъ FM
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Странам ЕС рекомендовано требовать тест на COVID-19 у прибывающих из Китая

Страны Евросоюза (ЕС) договорились «о скоординированном профилактическом подходе» к ситуации с коронавирусом в Китае. В частности, всем странам ЕС рекомендовано требовать тест на COVID-19 у прибывающих из Китая.

Это решение принято в рамках европейского механизма реагирования в кризисных ситуациях (IPCR). Меры в рамках IPCR обсуждались представителями стран ЕС накануне, 4 января, говорится в заявлении, опубликованном шведским председательством в совете ЕС.

В числе рекомендаций:

  • пассажирам на рейсах в Китай и из Китая — носить медицинскую маску или респираторы;
  • всем прибывающим из Китая в страны ЕС — сдавать отрицательный тест на COVID-19 не более чем за 48 часов до вылета;
  • проводить выборочное тестирование прибывающих из Китая пассажиров;
  • по примеру США делать анализ воды на COVID-19 в системах канализации международных авиарейсов.

Пересмотреть рекомендации планируется в середине января.

Bloomberg сообщал, что в Китае переполнены крематории из-за высокой смертности от коронавируса. ЕС предложил КНР бесплатно поставить вакцину для борьбы с COVID-19. С сегодняшнего дня, 5 января, Австралия и Канада ввели тестирование на коронавирус для туристов из Китая. Всемирная организация здравоохранения раскритиковала статистику властей КНР по COVID-19, назвав ее неполной.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Великая Китайская стена дала трещину».

Лаура Кеффер

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