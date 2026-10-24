Хабаровск накрыло дымом из-за пожаров в Китае
В южных районах Хабаровского края и в краевом центре наблюдается задымление. По данным регионального МЧС, дым принесло со стороны Китая, где «фиксируются термические аномалии».
ТАСС пишет, что в Хабаровске упала видимость. Горожане жаловались на головные боли от сильного запаха гари, отмечает местный новостной портал DvHab. МЧС напоминает, что при подобных задымлениях лучше ограничить пребывание на открытом воздухе, пользоваться марлевой повязкой и пить больше жидкости. Также лучше закрыть окна и форточки, ограничить курение и физические нагрузки.