Представитель ВОЗ раскритиковал статистику Китая по коронавирусу, назвав ее неполной

Данные по коронавирусу от китайских властей не дают точной картины ситуации в стране и занижают количество госпитализаций и смертей от последствий COVID-19. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майк Райан.

Ранее ведущие ученые Китая представили технической консультативной группе ВОЗ данные, свидетельствующие о том, что в стране с населением 1,4 млрд человек не было обнаружено ни одного нового варианта коронавируса. В ВОЗ серьезно раскритиковали недавние действия Китая по борьбе с пандемией, сообщает Reuters.

«Мы считаем, что текущие цифры, публикуемые из Китая, недооценивают истинное воздействие болезни с точки зрения госпитализации, с точки зрения госпитализации в отделения интенсивной терапии, особенно с точки зрения смертности»,— заявил на брифинге в Женеве директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан (цитата по Reuters). Он сообщил, что ВОЗ считает статистику по смертности, предоставляемую Пекином, «слишком ограниченной». «У нас все еще нет полных данных»,— подчеркнул господин Райан.

Ранее в Китае прошли протесты против антикоронавирусных ограничений. В результате Пекин ослабил часть мер и изменил подходы в публикации статистики — ее будут публиковать раз в месяц. При этом Китай решил с 8 января начать постепенное открытие страны — гражданам позволят более свободно путешествовать в другие страны. США на этом фоне объявили, что будут требовать от всех путешественников из КНР отрицательный тест на COVID-19.

Тем временем агентство Bloomberg со ссылкой на работников китайской похоронной отрасли и экспертов сообщило, что крематории по всему Китаю оказались переполнены. К этому привел резкий рост числа заболевших коронавирусом в Китае, сообщает агентство.

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Мария Федотова