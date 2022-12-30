Reuters: США будут делать анализ воды на COVID-19 в системах канализации международных авиарейсов

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) будут делать анализ использованной воды в системах канализации пассажирских самолетов, осуществляющих международные рейсы. Как сообщили в CDC агентству Reuters, с помощью этого анализа специалисты будут отслеживать появление новых штаммов COVID-19.

По мнению экспертов ведомства, такой способ будет более эффективным в отслеживании коронавируса и замедлении его проникновения в США. Введенные в последние дни ограничения для туристов из Китая, где обострилась ситуация с COVID-19, пока не дают заметных результатов. Въезжающие в США граждане Китая должны в обязательном порядке сдавать тест на COVID-19.

«Эти меры выглядят существенными лишь с политической точки зрения,— считает эксперт по инфекционным болезням университета Миннесоты Майкл Остерхолм.— Думаю, правительства просто считают, что если они не примут таких мер, их будут обвинять в том, что они делают недостаточно для защиты граждан».

А вот анализ использованных вод в самолетах может дать более ясную картину того, как мутирует вирус, говорят эксперты, и позволит принять соответствующие меры. К примеру, проведенные в текущем году в Калифорнии исследования сточных воды в Сан-Диего позволили выявить присутствие в них штаммов «альфа», «дельта», «эпсилон» и «омикрон», причем в воде они появлялись в среднем за 14 дней до того, как их находили в мазках из носоглотки у людей.

Алена Миклашевская