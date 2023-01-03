Евросоюз предложил Китаю бесплатно поставить вакцину для борьбы с COVID-19

Власти Евросоюза предложили Китаю поставить бесплатные вакцины от COVID-19 в качестве помощи для борьбы с новой вспышкой вируса. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на нескольких представителей Еврокомиссии.

По данным издания, еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес хочет выработать «европейский ответ» на возможность новой мировой вспышки коронавируса. «Кириакидес обратилась к своим китайским коллегам, чтобы оказать солидарность и поддержку, включая экспертную помощь в области общественного здравоохранения, а также путем пожертвования вакцин ЕС»,— рассказал газете один из источников в Еврокомиссии.

25 декабря из-за резкого роста случаев заболевания COVID-19 Китай перестал публиковать ежедневные данные о коронавирусе. Рост числа заболевших произошел после решения китайских властей ослабить ограничительные меры на фоне протестов против коронавирусных ограничений. Австралия и Канада ввели тестирование на коронавирус для туристов из Китая.

Анастасия Ларина