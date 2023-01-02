Австралия и Канада ввели тестирование на коронавирус для туристов из Китая

Австралия и Канада присоединились к ограничениям для путешественников, прибывающих из Китая. С 5 января Австралия и Китай будут требовать от них результаты теста на коронавирус, сделанного как минимум за два дня до вылета, сообщило AP.

Тестирование на коронавирус должны будут проходить путешественники из материкового Китая, Макао и Гонконга. Для въезда в страну они должны предоставить негативный ПЦР-тест.

Ранее аналогичные ограничения для авиапассажиров из Китая ввели США, Италия, Испания, Франция, Япония, Индия, Малайзия, Великобритания, Израиль, Южная Корея. Власти Марокко запретили въезд в страну путешественникам из Китая.

В Китае на фоне распространения коронавируса прошли протесты против ограничений. В результате власти объявили о самом значительном с начала пандемии смягчении антикоронавирусных мер. Пекин также изменил подходы в публикации статистики — она будет обнародоваться один раз в месяц.

О ситуации с коронавирусом в Китае — в материале «Ъ» «Великая Китайская стена дала трещину».

Олеся Павленко