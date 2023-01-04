Bloomberg: в Китае переполнены крематории из-за высокой смертности от COVID-19

Резкий рост числа заболевших коронавирусом в Китае привел к тому, что крематории по всей стране оказались переполнены. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на работников китайской похоронной отрасли и экспертов.

На фоне резкого роста случаев заболевания COVID-19 в декабре Китай перестал публиковать ежедневные данные о коронавирусе. Число смертей может вырасти от 9 тыс. до 25 тыс. человек за январь.

Работники крематориев Пекина и Шанхая рассказали агентству Bloomberg, что тела умерших от COVID-19 сжигают круглосуточно, а ближайшее свободное место на кремацию можно забронировать только на середину января. Один из работников похоронной отрасли заявил о «параличе системы» из-за роста числа заболевших.

В одном из крематориев Лунхуа заявили, что ежедневно к ним поступает более 500 тел. Из-за этой ситуации, как пишет агентство, в Китае развился теневой бизнес по кремации тел. Если прежде кремация стоила несколько тысяч юаней, то в январе некоторые крематории стали предлагать кремацию в течение трех дней за 68 тыс. юаней (около 670 тыс. руб.), кремацию в день смерти — за 88 тыс. юаней (870 тыс. руб.).

Рост числа заболевших в Китае начался после решения китайских властей ослабить ограничительные меры на фоне массовых протестов против коронавирусных ограничений. Протесты затронули Пекин, Шанхай, Чэнду, Гуанчжоу. По некоторым данным, они были самыми массовыми с 2012 года, когда Си Цзиньпин стал генсеком Коммунистической партии Китая.

О ситуации с коронавирусом в стране читайте в материале «Ъ» «Коронапротест вышел на улицы».

Анастасия Ларина