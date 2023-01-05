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Коммерсантъ FM
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Спецназ армии Сербии увеличат в три раза

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что спецподразделения сербской армии увеличат с 1,6 тыс. до 5 тыс. бойцов. Он считает, что наступивший 2023 год будет тяжелее предыдущего. В числе причин для этого он назвал спада экономики Европы, США и Китая.

В ходе итоговой пресс-конференции господин Вучич сказал, что главной задачей 2023 года будет увеличить численность бойцов спецназа армии Сербии. «Зарплаты будут огромными, и приглашаю всех молодых парней, потому что основные зарплаты будут свыше €2 тыс., плюс доплаты за дежурства, ночные смены»,— рассказал он (цитата по «РИА Новости»).

Как заявил Александр Вучич, одна европейская страна передала Сербии по контракту ракеты и пусковые установки. О какой стране речь, он не уточнил. Какие-либо детали о поставленных вооружениях он также не привел.

Господин Вучич также выразил мнение, что 2023 год «на европейском и мировом уровне будет тяжелее, чем 2022 год, намного тяжелее». «Америка на спаде, приближается к рецессии… в КНР показатели роста снижаются, Европа приближается к рецессии. А мы часть этой системы, цепочки»,— считает сербский президент.

Обострение началось в Косово в декабре, когда около 350 косовских полицейских вторглись на север республики, населенный сербами. 10 декабря после задержания бывшего полицейского-серба Деяна Пантича сербы вышли на акции протеста. На этом фоне Сербия переводила вооруженные силы в режим боевой готовности. МИД России утверждает, что Косово стремится к эскалации при поддержке Европы и США.

Подробности — в материале «Ъ» «Президент Сербии организовал разбор баррикад».

Лаура Кеффер

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