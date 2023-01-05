Байден подтвердил, что США могут отправить Украине БМП Bradley

Администрация США рассматривает возможность поставок Украине боевых машин пехоты (БМП) Bradley, подтвердил президент Джо Байден. О том, что Киеву могут поставить эти БМП, в декабре сообщало Bloomberg.

Во время общения с журналистами в штате Кентукки господина Байдена спросили, возможны ли поставки БМП Bradley Киеву. «Да»,— ответил президент США, не приводя подробностей и примерных сроков (цитата по Reuters).

Источники Bloomberg говорили, что если БМП решат отправить Украине, то неясно, когда она сможет начать их использовать. Боевые машины Bradley рассчитаны на перевозку пехоты и разведчиков.

В конце 2022 года в Конгресс был внесен законопроект о бюджете на 2023 финансовый год, включающий $44,9 млрд на помощь Украине. Джо Байден одобрил проект бюджета. В целом за 2022 год Киев получил более $120 млрд помощи.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер