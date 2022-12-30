Bloomberg: США могут отправить Украине БМП

Правительство США обсуждает возможность отправки Украине боевых машин Bradley в рамках нового пакета военной помощи, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По словам одного из них, окончательное решение еще не принято. Если оно будет положительным, неясно, когда Киев сможет начать использовать БМП.

Боевые машины Bradley рассчитаны на перевозку пехоты и разведчиков. В Белом доме США пока никак не прокомментировали возможную отправку БМП.

На прошлой неделе в Конгресс был внесен законопроект о бюджете на 2023 финансовый год, включающий еще $44,9 млрд на помощь Украине. В целом за 2022 год Киев получил более $120 млрд помощи. Украинские власти допускают, что Вашингтон может прекратить поддержку Киева после 2023 года.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер